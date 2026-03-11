¿Tienes empeñado algo en el Monte de Piedad? Así puedes recuperar tus prendas durante la huelga

Huelga Monte de Piedad El paro suma seis meses

La huelga que mantiene cerradas las sucursales del Nacional Monte de Piedad desde el 1 de octubre de 2025 tiene impacto directamente en miles de clientes que mantienen empeños activos o que incluso ya liquidaron sus préstamos y todavía no pueden recuperar sus pertenencias.

El paro laboral, iniciado por el sindicato titular del contrato colectivo, obligó a suspender completamente las operaciones de la institución prendaria por mandato del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

Ante la incertidumbre, el propio Monte de Piedad explicó cuáles son las opciones disponibles para quienes desean recuperar sus prendas mientras la huelga continúa.

¿Qué pasó con los artículos empeñados en el Monte de Piedad?

La institución sostiene que la huelga genera una imposibilidad física, material y jurídica para realizar las actividades propias de su operación prendaria.

Con las sucursales cerradas y sin acceso a las instalaciones, el personal administrativo no puede ingresar a las bóvedas donde se encuentran los artículos empeñados. Esto impide llevar a cabo procesos habituales como la entrega de prendas, incluso en los casos donde el cliente ya cubrió por completo su préstamo.

A pesar de ello, el Monte de Piedad asegura que todos los artículos continúan resguardados bajo estrictos protocolos de seguridad y que además cuentan con cobertura de seguro.

¿Cómo recuperar los artículos empeñados durante la huelga del Monte de Piedad?

Aunque la entrega directa no puede realizarse mientras continúe el paro laboral, los clientes cuentan con mecanismos institucionales para intentar recuperar sus artículos.

Uno de ellos es Conciliaexprés, un sistema de conciliación inmediata de Profeco que permite resolver reclamaciones de consumo mediante el Teléfono del Consumidor. A través de este mecanismo, la autoridad funciona como intermediaria entre el cliente y el proveedor registrado, lo que permite buscar una solución sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

Otra opción consiste en acudir directamente al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México. Los clientes pueden presentar una solicitud por escrito para pedir la devolución de sus prendas dentro del expediente 1001/2025. Para hacerlo deben acreditar el pago del préstamo y presentar el contrato original de empeño.

Este procedimiento se realiza de manera individual y depende de la decisión de cada cliente, además de quedar sujeto a la resolución que determine la autoridad laboral.

¿Qué apoyos existen para los empeños durante la huelga del Monte de Piedad?

Para reducir el impacto económico de la suspensión de actividades, el Monte de Piedad anunció varias medidas temporales para quienes mantienen contratos activos.

Entre las acciones implementadas se encuentra la aplicación de un refrendo adicional en los empeños vigentes, lo que amplía el tiempo disponible para conservar los artículos. La institución también informó que asumirá el costo de la comisión por custodia durante la suspensión de actividades y que cubrirá las comisiones generadas por pagos realizados en tiendas Oxxo y en sucursales Banamex.

De manera paralela, se estableció una extensión del plazo para cubrir los pagos correspondientes, aunque estos continúan generando los intereses diarios previstos en el contrato.

Además, los clientes pueden seguir realizando el pago del desempeño mediante los métodos oficiales disponibles en línea, lo que permite evitar cargos adicionales previstos en las condiciones del empeño.