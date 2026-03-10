Huelga en el Monte de Piedad: cronología del paro que está por cumplir seis meses de iniciado

Huelga en el Monte de Piedad La Huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores del Monte de Piedad alcanzará el medio año en abril 2026.

El Nacional Monte de Piedad (NMP) es la institución de asistencia privada líder en préstamos prendarios en el país, cuyo propósito es apoyar a la población mexicana con necesidad económica mediante préstamos sin fines de lucro y brindando dicha atención en más de 300 sucursales alrededor de México.

Sin embargo, desde hace más de cinco meses, el Nacional Monte de Piedad atraviesa una crisis trabajadora tras el levantamiento de una huelga dirigida por el Sindicato de Trabajadores de la institución, quienes señalan graves incumplimientos contractuales por parte de la administración, lo que resultó en un paro nacional de actividades del Monte de Piedad.

A pesar de que se han mantenido mesas de diálogo entre el Sindicato de Trabajadores y la institución desde el estallido del paro, no han logrado conciliar acuerdos respecto a las exigencias de los empleados y empleadas, causando que aproximadamente 315 sucursales se mantengan cerradas al público.

Huelga en el Monte de Piedad: antecedentes en 2024 y 2025

La huelga no fue provocada por un hecho reciente, sino que es el resultado de una tensión acumulada durante años tras intentos de la institución por nulificar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), además de que ha hecho reducciones al personal y negado la remuneración de jornadas de trabajo ampliadas.

A inicios del año antepasado, el 15 de febrero de 2024, los trabajadores del sindicato en el Monte de Piedad realizaron una huelga que reclamó la firma de un convenio en el que también hubo despidos y se eliminaron prestaciones.

La mencionada huelga finalizó al mes, durante marzo de ese año, luego de que la institución presionara a los empleados a aceptar un contrato de protección, además de firmar diversos acuerdos y mecanismos de flexibilización por parte del sindicato que podría mejorar la relación bilateral.

Sin embargo, en agosto del 2025, la institución se dedicó a romper los acuerdos realizados e incluso presentó una demanda contra el sindicato, lo que se tomó como una violación contractual y encendió la indignación que llevó al estallido de la huelga hoy presente.

Octubre 2025: el inicio de la Huelga en el Monte de Piedad

El 1º de octubre de 2025, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad anunció el comienzo de una huelga, denunciando intentos por nulificar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) por parte de las autoridades de la institución.

De acuerdo con los representantes sindicales, se presentaron diversos agravios al CCT, siendo uno de ellos la demanda laboral emitida por la institución en el mes de agosto, además de intentos de nulificar el acuerdo por presuntas “inconsistencias”.

Al mismo tiempo, las personas trabajadoras involucradas en la huelga, señalaron que la administración impuso jornadas laborales prolongadas sin brindar el tiempo que por ley corresponde para tomar la comida, además de la constantes negativa a realizar ajustes salariales en los años 2021, 2022 y 2023.

Enero 2026: las negociaciones del Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad

A tres meses del estallido de la huelga en el Monte de Piedad, después de que las primeras negociaciones entre la institución y el grupo trabajador fracasaran, Arturo Zayún González —Secretario Nacional de Nacional Monte de Piedad—, señaló que el 28 de enero de 2026 se llevaría a cabo una novena reunión entre los involucrados con el objetivo de llegar a un acuerdo que beneficiara a las dos partes y así levantar el paro indefinido.

No obstante, la reunión ante instancias de conciliación no derivaron las soluciones esperadas por el sindicato, por lo que sus representantes anunciaron que la huelga continuaría, e incluso, trabajadores del Sindicato convocaron a una marcha nacional con el propósito de evidenciar sus exigencias en todo el país y solicitar la solidaridad de la población.

Febrero 2026: juez declara “inexistente” el paro del Sindicato de Trabajadores del NMP

El 20 de febrero de 2026, un juez concedió un amparo a favor del Nacional Monte de Piedad, declarando como “inexistente” la huelga iniciada por el Sindicato de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad en octubre del año pasado, señalando supuestas inconsistencias en el proceso de la protesta.

Ante esto, las personas trabajadoras involucradas en la huelga respondieron que el paro se mantendría “firme” y que continuarían el proceso en los tribunales.

Marzo 2026: Sindicato de Trabajadores considera llevar el caso a la SCJN

El desarrollo de este conflicto ha llevado al Sindicato de Trabajadores a considerar opciones alternas para la solución de sus demandas, declarando que podrían recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analicen el caso.

“Tenemos oportunidad, si lo consideramos necesario, de llevar el expediente a la Suprema Corte para que decida”, informó Zayún.

¿Cuándo finalizará la Huelga en el Monte de Piedad?

Durante la movilización, los trabajadores han señalado como los incumplimientos más graves al CCT: despidos injustificados, hostigamiento laboral, ampliación de la jornada sin una renumeración económica y reducción de prestaciones pactadas anteriormente.

Denuncian que, debido a que el Monte de Piedad no es una institución privada ni un banco, debe exigírsele una gobernanza social y ciudadana en la que exista transparencia y rendición de cuentas, principalmente a la regulación tanto de gastos que realizan directivos de la institución, así como sus salarios.

No obstante, tanto el Sindicato de trabajadores como la institución NMP continúan sin llegar a un acuerdo que favorezca a las dos partes, por lo que los empleados y empleadas participantes de la protesta mantienen el paro activo, uno que pronto alcanzará medio año sin soluciones.

“Mientras no tengamos un buen acuerdo y el Patronato diga que va a tener un respeto a nuestro contrato colectivo de trabajo, nosotros vamos a seguir aquí en la lucha”, declaró el delegado sindical en Monclova.