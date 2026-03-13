Monte de Piedad lanza mensaje urgente: pide a sus clientes no caer en fraude y emite estas advertencias Ante la huelga que mantiene el Nacional Monte de Piedad, la institución financiera le pide a sus clientes evitar caer en fraude (Andrea Murcia Monsivais)

Ante la huelga que mantienen los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, la institución financiera ha emitido una serie de recomendaciones para que los clientes eviten caer en fraudes por el empeño de sus prendas.

A través de redes sociales, el Nacional Monte de Piedad les solicita a sus clientes verificar y reportar cualquier mensaje en donde se les solicite pagar en otro medio ajeno al publicado por ellos en sus canales oficiales.

Advertencias clave que emitió el Nacional Monte de Piedad para evitar fraude

De acuerdo con lo publicado por el Monte de Piedad, si te llega un mensaje a tu número celular o correo electrónico donde se te ofrecen descuentos, promociones especiales o liquidaciones anticipadas a cambio de depositar en una cuenta diferente, se puede tratar de una estafa, por lo que te aconseja seguir las siguientes recomendaciones:

Verificar que el sitio en que accedes para hacer tus pagos es seguro .

. No ingresar a enlaces que soliciten tu información y datos bancarios para realizar un pago.

que soliciten tu información y datos bancarios para realizar un pago. No proporcionar datos personales y financieros si alguien se contacta contigo.

si alguien se contacta contigo. Si recibes un correo electrónico, verificar que sea de una fuente confiable y que el dominio del correo sea el de la institución.

En caso de que no te encuentres seguro sobre la veracidad de la información que puedas recibir, podrás contactar al centro de atención a clientes del Monte de Piedad.

¿Qué hacer si recibiste un mensaje sospechoso a nombre del Monte de Piedad?

Si detectas que estás recibiendo información falsa, donde se te pide depositar a un medio diferente al señalado en tu contrato, podrás reportarlo en el centro de atención a clientes del Monte de Piedad al 55 2629 2790 o 55 8890 9717.

Recuerda que el Nacional Monte de Piedad no te solicitará información confidencial como números de cuenta, contraseñas, montos o saldos y que sus medios de comunicación oficiales son:

Número de teléfono: 55 2629 2790 y 55 8890 9717

Correo electrónico: servicioaclientes@montepiedad.com.mx

Redes sociales oficiales

Canales oficiales: ¿Dónde realizar tus pagos y refrendos de forma segura?

El Nacional Monte de Piedad ha dado a conocer cuáles son sus medios oficiales de pago para que evites caer en estafas y puedas realizar tus pagos y refrendos de manera segura:

MiMonte App

Mi Monte Web

BancaNet de Banamex

Tiendas OXXO

SPEI

¿Cuál es la situación actual del Monte de Piedad?

La huelga que mantienen los trabajadores del Nacional Monte de Piedad está próxima a cumplir los seis meses desde que inició, y aunque se han realizado diferentes negociaciones, el Sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo no ha llegado a ningún acuerdo con la institución financiera.