¿Sigue la huelga en el Nacional Monte de Piedad? Te decimos qué pasará con lo que empeñaste y cuándo podría resolverse el conflicto

¿Sigue la huelga en el Nacional Monte de Piedad? Te decimos qué pasará con lo que empeñaste y cuándo po

Lo que comenzó como un conflicto laboral terminó convirtiéndose en uno de los episodios más prolongados en la historia reciente del Nacional Monte de Piedad, la casa de empeño más emblemática del país.

Desde el 1 de octubre de 2025, las banderas rojinegras permanecen frente a las sucursales de esta institución de asistencia privada, lo que ha provocado el cierre de más de 300 establecimientos en todo México. El paro laboral ya supera los 150 días, dejando en pausa millones de operaciones.

El conflicto es entre el Sindicato General del Nacional Monte de Piedad y el patronato de la institución. De acuerdo con la representación sindical, la huelga se detonó por presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, así como por desacuerdos relacionados con condiciones laborales, transparencia en la administración y decisiones internas que afectan a los empleados.

Mientras tanto, cientos de trabajadores aseguran que llevan meses sin recibir salario, situación que ha generado presión económica en las familias que dependen de este empleo.

Uno de los temas que más inquieta a los usuarios es el destino de los objetos que quedaron en resguardo dentro del Monte de Piedad antes de que comenzara el paro laboral.

La institución ha informado que todas las prendas empeñadas permanecen protegidas en las bóvedas de seguridad de las sucursales. Además, los artículos cuentan con cobertura de seguro y protocolos de resguardo para evitar pérdidas o daños.

Sin embargo, el cierre de las sucursales ha provocado que muchas personas no puedan recuperar sus pertenencias, incluso cuando ya liquidaron el préstamo o cumplieron con los pagos correspondientes.

En otras palabras, aunque los objetos siguen seguros, la suspensión de operaciones impide la entrega física de las prendas hasta que el conflicto laboral llegue a una solución definitiva.

La incertidumbre por pagos y empeños

La parálisis del servicio ha generado dudas entre miles de clientes que utilizan esta institución para obtener préstamos prendarios, una práctica común en México cuando se necesita liquidez inmediata.

Cada año, el Nacional Monte de Piedad realiza millones de operaciones de empeño, por lo que el cierre de sus sucursales ha dejado a muchas familias sin acceso a esta fuente de financiamiento.

Entre las preguntas más frecuentes que surgen entre los usuarios están:

Si deben continuar realizando pagos de sus préstamos

Qué ocurrirá con las prendas si el plazo de empeño vence durante la huelga

Cuándo podrán recuperar sus artículos

Ante estas inquietudes, la institución ha reiterado que los clientes pueden seguir realizando pagos a través de canales digitales y plataformas autorizadas, lo que permite mantener vigentes los contratos mientras se resuelve el conflicto.

Estas tensiones han escalado incluso al ámbito político. En el Congreso de la Ciudad de México, algunos legisladores han solicitado revisar la situación del Nacional Monte de Piedad y analizar el funcionamiento de su patronato, debido a la importancia social que históricamente ha tenido esta institución.

Durante más de dos siglos, el Monte de Piedad ha sido una herramienta financiera para sectores vulnerables, por lo que la prolongación del conflicto ha generado preocupación sobre su estabilidad operativa.

Alertan por fraudes relacionados con el Monte de Piedad

Mientras continúa la huelga, la institución también ha advertido sobre intentos de fraude dirigidos a clientes.

Se han detectado mensajes enviados por correo electrónico o teléfono que prometen descuentos, promociones o liquidaciones anticipadas de empeños. En estos mensajes se solicita realizar depósitos a cuentas distintas a las oficiales.

Las autoridades del Monte de Piedad recomiendan desconfiar de cualquier solicitud de pago enviada desde correos no oficiales y verificar siempre los canales autorizados para realizar depósitos.

Los pagos legítimos, han reiterado, solo se realizan a través de plataformas oficiales y servicios reconocidos.