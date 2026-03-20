Huelga Monte de Piedad: ¿quiénes conforman el patronato de la casa de empeño y en qué va el paro laboral?

Huelga Monte de Piedad El Nacional Monte de Piedad sigue en huelga; conoce cuál es la situación actual del paro laboral y por quién está conformado su patronato (Andrea Murcia Monsivais)

Sigue la huelga en el Nacional Monte de Piedad. Conoce cuál es la situación actual del paro laboral y quiénes son los encargados de las decisiones y administración de esta institución.

El Nacional Monte de Piedad es una Institución de Asistencia Privada, con más de 250 años de servicio, la cual se dedica a realizar préstamos prendarios con más de 300 sucursales en todo el país.

Sin embargo, desde el pasado 1 de octubre de 2025, sus trabajadores han mantenido un paro total de actividades, denunciando incumplimiento de contrato por parte del Monte de Piedad.

¿Quiénes conforman el Patronato del Nacional Monte de Piedad?

De acuerdo con su sitio oficial, desde 1922 el Nacional Monte de Piedad cuenta con personalidad jurídica, nombre y carácter de Institución de Asistencia Privada (IAP), siendo su órgano máximo un Patronato, el cual está conformado por siete mexicanos.

El Patronato es el encargado de planear, proyectar y estipular las políticas que administran al Nacional Monte de Piedad, siendo los encargados de velar por la continuidad de la institución.

Estando organizado y conformado de la siguiente manera el Patronato del Nacional Monte de Piedad:

Carlos Antonio Zozaya Gorostiza: Patrono presidente

Patrono presidente Pedro Romero de Terreros Gómez Morín: Patrono secretario

Patrono secretario José Antonio Palacios Pérez: Patrono vocal propietario

Patrono vocal propietario Margarita Hugues Vélez: Patrona vocal propietaria

Patrona vocal propietaria Dionisio Hilario García Silva: Patrono vocal propietario

Patrono vocal propietario David Ricardo Suárez Cortazar: Patrono vocal propietario

Patrono vocal propietario Alejandro Aguilar Ceballos: Patrono vocal propietario

Carlos Antonio Zozaya Gorostiza, patrono presidente del Nacional Monte de Piedad, también se desempeña como Profesor Visitante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y, dentro de su trayectoria profesional, ha ocupado cargos como Director de Área en la empresa Servicios Corporativos BAL (2015-2026) y Director de Sistemas de Grupo Nacional Provincial (2003-2015).

Mientras que Pedro Romero de Terreros Gómez Morín forma parte de la familia descendiente del fundador del Nacional Monte de Piedad, Pedro Romero de Terreros.

¿Cuál es la situación actual del paro laboral del Monte de Piedad?

A pesar de las distintas negociaciones que se han dado entre el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y la institución, no se ha podido llegar a un acuerdo entre ambas partes. El próximo 1 de abril se cumplirán seis meses desde que la huelga inició.

Actualmente, no existen indicios ni declaraciones por parte del Sindicato de Trabajadores sobre la pronta reanudación de las actividades en el Nacional Monte de Piedad.

Por otra parte, la institución ha señalado que las prendas de todos sus clientes se encuentran resguardadas y aseguradas, aunque debido a la huelga, estas no pueden ser recogidas ya que se encuentran dentro de sus sucursales.