¿Sin estudios ni experiencia? Carlos Slim lanza una oferta laboral: requisitos, sueldo y cómo aplicar

Carlos Slim lanza esta oferta de trabajo Fotoarte: La Crónica

El empresario mexicano Carlos Slim Helú ha lanzado una iniciativa que propone una nueva forma de conseguir un empleo. Se trata de una oportunidad para quienes buscan su primer trabajo, también ha desatado debate sobre las condiciones reales del mercado laboral en México.

A través de Gramin Carso S.A. de C.V. SOFOM ER, una institución de microfinanzas con enfoque social impulsada por la Fundación Carlos Slim, el empresario ofrece la oportunidad de cubrir plazas en Oaxaca, Puebla, Chiapas y Zacatecas.

¿De qué trata la oferta de empleo?

Lejos de ser una vacante tradicional, la iniciativa forma parte de los programas de la Fundación Carlos Slim, particularmente a través de su plataforma “Capacítate para el Empleo”.

Este programa ofrece cursos completamente gratuitos, acceso sin requisitos de escolaridad, capacitación en múltiples áreas laborales y la posibilidad de inserción en bolsa de trabajo.

De acuerdo con información oficial, el objetivo es desarrollar habilidades prácticas que permitan a los participantes acceder a oportunidades laborales reales o incluso emprender.

¿Quiénes pueden aplicar?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que el programa está dirigido a:

jóvenes de entre 18 y 30 años

personas sin experiencia laboral

usuarios sin estudios formales

Esto rompe con uno de los principales filtros del mercado laboral actual: la exigencia de experiencia previa.

Además, no existe límite de edad ni requisitos estrictos, lo que amplía el acceso a prácticamente cualquier persona interesada en mejorar su perfil profesional.

¿Qué tipo de trabajos o capacitación ofrece?

El programa cuenta con más de 100 cursos enfocados en áreas clave como:

tecnología

comercio

atención al cliente

construcción

transporte

salud

servicios

En total, la plataforma ha ofrecido más de 125 cursos gratuitos que pueden tomarse en línea y a ritmo propio.

Además, no hay límite de intentos, puedes estudiar desde cualquier dispositivo y algunos cursos cuentan con certificación.

Esto permite que los usuarios construyan un perfil laboral competitivo sin necesidad de invertir dinero.

Es importante mencionar que la vacante disponible en este momento es la de Gestor de Crédito y Cobranza.

¿De qué se trata la vacante de Gestor de Crédito y Cobranza?

Las principales responsabilidades de un gestor de crédito y cobranza es la atención a clientes,cobranza diaria de los créditos ya otorgados, seguimiento al trámite de otorgamiento y renovación de créditos, y aclaración de pagos.

¿Cuáles son los requisitos?

Gramin Carso requiere personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Edad de 18 a 30 años

Trabajo en equipo

Orientación al cliente

Responsabilidad

Gestión de rendimiento (orientación al logro de objetivos)

¿De cuánto es el sueldo?

Las personas que logren obtener el puesto gozarán de un sueldo base de 7,030 pesos mensuales brutos,prestaciones superiores a las de leyyamplias oportunidades de crecimientodentro de la

¿Dónde se puede aplicar?

Para aplicar, los interesados deben enviar su currículum vitae al correo electrónico recursoshumanos@grameencarso.com. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 7:30 a 17:30 horas