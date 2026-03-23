Veneno en el mar: así está dañando el derrame petrolero a 630 km de costas mexicanas, según Greenpeace De acuerdo con la ONG, la limpieza del derrame de petróleo se realiza únicamente en playas turísticas (Prensa Greenpeace)

Según información de Greenpeace el derrame de petróleo en el Golfo de México habría dañado 630 km de costas mexicanas, mientras aseguran que únicamente se han realizado labores de limpieza en playas turísticas.

Desde inicios de marzo se ha denunciado el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México y aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) ha informado que continúan los avances de limpieza en la zona de Dos Bocas, Tabasco donde se han recuperado 549 metros cúbicos de hidrocarburo, Greenpeace ha señalado la falta de acciones por parte de las instituciones.

De acuerdo con Greenpeace, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, abarcando casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México en zonas como Tamiahua, Tuxpan, y Cazones.

“La mayoría de las playas no ha recibido limpieza y sigue arribando chapopote en casi todos los sitios. La limpieza se limita a las playas y no se ha estimado el impacto en los arrecifes” fue parte de lo señalado por la ONG.

Mientras que Red Corredor Arrecifal señaló que en los últimos días ha vuelto a arribar petróleo a las playas, lo que continúa agravando la contaminación.

Asimismo, Greenpeace destacó que la limpieza de esta zona es realizada por las comunidades del lugar quienes no cuentan con el equipo y la capacitación adecuada para realizar estas actividades.

“Una vez más, el Golfo de México opera como zona de sacrificio ante los riesgos e impactos que implica la industria petrolera, así como la falta de capacidades y protocolos efectivos para su prevención, atención y mitigación.”

Finalmente, solicitan a las autoridades correspondientes actuar de manera inmediata, así como declarar zonas de emergencia ambiental.

⚠️ Este ya es un derrame petrolero sin control. ⚠️



🛑El derrame petrolero en el Golfo de México se sigue extendiendo y ya suma un total de 630 kilómetros de línea de costa afectada, lo que representa la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. pic.twitter.com/YR5ua3IS25 — Greenpeace México (@greenpeacemx) March 23, 2026

¿Qué han dicho las autoridades sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México?

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que entre el 20 y el 22 de marzo se recuperaron 549 metros cúbicos de hidrocarburo en las zonas conocidas como ENSAR y Acceso Cases, mientras que se mantienen más de 450 especialistas dedicados a la contención y recuperación del petróleo.

En las labores de limpieza participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y autoridades estatales.

📍Reporta Petróleos Mexicanos avances en limpieza de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, Tabasco.



Comunicado nacional: https://t.co/vdY0IiBjYN pic.twitter.com/vG0XHNB425 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 23, 2026

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya se encuentra investigando el derrame de petróleo en las costas de Veracruz y Tabasco.