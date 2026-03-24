¿Por qué sigue cerrado Bet365 y cuándo regresará?: esto es lo que se sabe

Bet365 El acuerdo anunciado el día viernes 20 de marzo señaló que la SEGOB tenía tres días para levantar el bloqueo a la plataforma Bet365 en México.

El pasado viernes 20 de marzo se concedió un amparo por parte del juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México a la plataforma de apuestas en línea Bet365 para reanudar operaciones en el país, no obstante, el casino digital permanece inactivo este martes 24 de marzo.

De acuerdo con la orden emitida por el juez, la Secretaría de Gobierno tendría tres días para levantar el bloqueo de la plataforma, por lo que usuarios y usuarias del sitio de apuestas han comenzado a cuestionar que el casino no haya sido activado para el día de hoy.

Bet365: ¿cuándo reanudará operaciones en México?

Tras enfrentar un bloqueo nacional desde el mes de novembre del año pasado al ser el centro de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el casino digital Bet365 recibió un amparo por parte de un juez en el que se ordenó a la Secretaría de Gobierno permitir al casino digital reanudar sus operaciones en México.

El acuerdo señaló que la SEGOB tendría tres días para levantar el bloqueo a la plataforma y dar paso libre a su funcionamiento en el país, sin embargo, esta orden no señala directamente que el bloqueo tiene que finalizar a los tres días hábiles, sino que en tres días a partir del acuerdo —emitido el día viernes 20 de marzo— es el plazo para que se notifique la autoridad que levante el bloqueo.

Es decir, el viernes la sentencia fue realizada, pero la autoridad correspondiente podría ser notificada hasta este martes 24 de marzo, por lo que el sitio de Bet365 enfrentará más días de inactividad debido a que el bloqueo no fue únicamente administrativo, sino también a nivel técnico.

Por esta razón, y teniendo en cuenta que la orden de reapertura se mantenga, para que Bet365 reanude sus funciones todavía hacen falta varios días o incluso un par de semanas por razones burocráticas.

¿Bet365 podría permancer inactivo en México pese a la orden de desbloqueo?

Aunque la Secretaría de Gobierno recibió la sentencia del juez Germán Cruz Silva, quien declaró que “la autoridad responsable transgrede en perjuicio de la persona quejosa los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso”, la notificación de levantar el bloqueo aún debe realizarse a la autoridad correspondiente e iniciar así con el proceso de reapertura a nivel administrativo y técnico.

Sitio web Bet365 Permanece inactivo.

Es decir, la orden de desbloqueo debe viajar desde el Gobierno hacia el CRT y de ahí a los proveedores de internet, por lo que la actividad de Bet365 podría retrasarse unos días más, incluso semanas, todo esto en un escenario donde la orden de reapertura sigue activa.

El escenario contrario señala que la Secretaría de Gobierno podría impugnar la orden emitida el viernes 20 de marzo señalando que la sentencia del primer juez es equivocada y deben mantener cerrado el casino digital.

En este caso, la disputa puede prolongarse durante varios meses —tiempo en el que Bet365 continuará bloqueado— hasta que se emita la sentencia definitiva de sus operaciones como sitio de apuestas en México.