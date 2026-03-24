Semana Santa 2026: estas son las playas afectadas por el derrame petrolero (MAPA)

Están próximas a comenzar las vacaciones de Semana Santa y la organización ambientalista Greenpeace reporta cuáles son las playas afectadas por el derrame de petróleo en el Golfo de México.
Fue a través de un mapa interactivo que la ONG Greenpeace dio a conocer cuáles son las playas del Golfo de México que han sido afectadas por el derrame petrolero.
El mapa fue construido por parte de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México junto con las comunidades y colectivos afectados a partir de reportes ciudadanos.
El mapa interactivo fue categorizado según los lugares en los que la limpieza del petróleo ha sido realizada por autoridades, la comunidad, o ambas, además de las que continúan sin recibir atención. El mapa también contempla cuáles han sido las afectaciones a la flora y fauna.
Mapa del derrame petrolero 2026: ¿Qué estados y playas han sido afectadas?
En comunicado anterior, Greenpeace había dado a conocer que el derrame de petróleo había afectado 630 km de costas mexicanas, y con la publicación del nuevo mapa es posible saber con exactitud cuáles son las playas perjudicadas.
Los estados afectados son Tabasco y Veracruz, mientras que algunas de las playas y localidades afectadas por el derrame de petróleo son:
- Barra Panteones
- El Alacrán
- Manatinero
- Paylebot
- Cuautmoczín
- Laguna del Ostión
- Punta Huazatlán
- Playa Linda
- Jicacal
- Punta San Juan
- Playita Monzo
- Sayutepec
- Playita Peña Hermosa
- Peña Hermosa
- Pilapillo
- Mirador Pilapa
- Tecuanapa
- Playa Sochapan
- Playa Zapoapan
- Playa Mezcalapa
- Zapotitlán
- Playa La Perla del Golfo
- Los Arrecifes
- Playa de Mecayapan
- El Salado
- El Carrizal
- Punta Puntilla
- Plataformas de Arrecifes Lobos y Medio
- Barra de Corazones
- Puerto de Tuxpan
- Playa Azul Cazones
Playas de Veracruz y Tabasco: ¿Se pueden visitar en Semana Santa?
A pesar de lo señalado por la organización Greenpeace, las autoridades gubernamentales de los estados de Veracruz y Tabasco no han comunicado información respecto al estado de las playas en estas entidades.
Por lo que si tienes dudas sobre el estado de la playa a la que planeas visitar en tus vacaciones de Semana Santa, podrías consultar el mapa interactivo de Greenpeace.
No dependas de comunicados oficiales a medias. Entra ahora para ver las actualizaciones en vivo sobre el avance del crudo, las zonas de impacto y los esfuerzos de rescate de fauna.— Greenpeace México (@greenpeacemx) March 24, 2026
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