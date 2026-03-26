Fechas oficiales de la SEP para las vacaciones de Semana Santa 2026 ¡Te compartimos qué actividades hay para Semana Santa en la CDMX! (Cuartoscuro)

Los estudiantes de escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) esperan con ansias las vacaciones de Semana Santa, fecha en que muchos se dan un respiro de las clases y algunos viajan con sus familias, aprovechando los días de asueto que la dependencia otorga tanto a la comunidad estudiantil como al cuerpo académico.

Aquí te compartiremos cuáles son las fechas de inicio de las vacaciones para alumnos, así como qué día terminan y cuándo deberán regresar a clases.

Fechas oficiales de la SEP para las vacaciones de Semana Santa 2026

De acuerdo con el Calendario Oficial 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las fechas estipuladas para las vacaciones de Semana Santa quedan de la siguiente manera:

Comienzo de vacaciones: lunes 30 de marzo de 2026.

Fin de vacaciones: viernes 10 de abril de 2026.

Regreso a clases: lunes 13 de abril de 2026.

¿Para quién aplican las vacaciones de Semana Santa de la SEP?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 que otorga la dependencia de educación pública aplican para los estudiantes de educación básica de nivel preescolar, primaria y secundaria en todo México.

De igual manera, instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) están integradas en este periodo vacacional, de acuerdo con N+. Una excelente oportunidad para darte una escapada.

¿Qué hacer en Semana Santa en CDMX?

Te compartimos planes en CDMX para disfrutar esta primavera y Semana Santa 2026, por lo que no tienes pretexto para salir, ya sea solo, sola o acompañado, a disfrutar de las actividades que la capital tiene preparadas para los citadinos en este periodo vacacional, en caso de que no tengas planeado salir de la metrópoli.

Desde experiencias inmersivas, música en vivo y juicios interactivos, todas estas alternativas estarán disponibles en la CDMX y habrá para todos los gustos y edades, desde eventos especializados para aficionados de la F1, hasta espectáculos infantiles donde niños de 2 años entran gratis; la variedad es inmensa.