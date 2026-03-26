Sheinbaum regaña a partidos… y al PT: “les dio miedo la revocación de mandato en 2027 y eso fue malo para el país”

Claudia Sheinbaum La presidenta señaló que a los partidos "les dio miedo" perder votos si la revocación de mandato se realizaba en 2027. (SASHENKA GUTIERREZ Sáshenka Gutiérrez/EFE)

A pesar de la aprobación en lo general del “Plan B” de la Reforma Electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el punto sobre la Revocación de Mandato en 2027 fue rechazado no sólo por la posición, sino por uno de los partidos aliados de Morena, el PT. Ahora, la titular del Poder Ejecutivo aseveró que esta acción va en contra del interés de hacer los ejercicios democráticos menos costosos y de fomento a la participación ciudadana.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la revocación de Mandato y la negativa del PT?

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional de este jueves 26 de marzo, Sheinbaum fue cuestionada sobre el rechazo de la oposición y del Partido del Trabajo a este punto particular, donde la presidenta propuso que la revocación de mandato se hiciera en 2027, junto a otros procesos electorales para ahorrar costos.

“No es que la presidenta quiera la revocación de mandato en el 2027, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato no sea necesariamente en el cuarto año, sino también en el tercero. No es obligatoria, tiene que solicitarse con firmas. Esa parte no fue aprobada.

Desde mi perspectiva fue porque los partidos tenían temor de que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por partidos, fueran a tener más votos algunos. Eso es lo que ellos decían. Es lo que a ellos les dio temor, pero no tienen razón. Una cosa es la revocación y otra la elección constitucional. De todos los argumentos que se dieron ayer no había uno solo que tuviera argumento suficiente para que no se pudiera hacer en 2027 o 20233 y así sucesivamente. Desde mi punto de vista no había ningún argumento."

“Se aprobó lo principal, lo que queríamos”: Sheinbaum

Por otra parte, descartó que este revés se tratara de una derrota o una fractura política en los partidos señalados y destacó que sí se aprobaron otras premisas primordiales que buscaban para

“Se aprobó el Plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios, que es la que nos importa más. Que el recurso público, los impuestos de la gente no se vayan a pagarles seguros de gastos médicos mayores a consejeros del INE o salas superiores. Que no se vayan en pagar bonos especiales y que no ganen más que la presidenta, como dice la constitución. Importantísimo, esos ahorros van a ser destinados a salud, educación, programas del bienestar.

Que en los municipios en vez de 25 que máximo haya 15 y si ya tienen menos, no puedan crecer a más. El recurso público no puede ir a aumentar burocracia de manera artificial. Se aprobó que los congresos estatales no tengan presupuestos millonarios y que ya no aumente"