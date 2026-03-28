¿Fin de la huelga?: así volverá a operar el Monte de Piedad con los Montecitos

Nacional Momte de Piedad propone la apertura de los Montecitos Foto: IA

Después de meses de incertidumbre y el cese parcial de la huelga, el Nacional Monte de Piedad se prepara para retomar operaciones. La institución prendaria más importante del país anunció que iniciará la reapertura de sus sucursales, incluyendo las conocidas como “Montecitos”, marcando el fin de un periodo de pausa derivado de la huelga laboral que afectó su funcionamiento y a miles de usuarios.

Durante la huelga, muchas sucursales permanecen cerradas, lo que generó preocupación entre clientes que dependen del Monte de Piedad para obtener liquidez inmediata a través del empeño de objetos de valor y aún hay muchas preguntas en el aire, tales como ¿qué pasará con los empeños?, ¿cómo será el proceso de reactivación?, ¿habrá cambios?

¿Qué son los Montecitos?

Las sucursales conocidas como “Montecitos” jugarán un papel importante en esta nueva etapa. Especialmente, con la temporada de Semana Santa, en la que muchas familias requieren empeñar objetos y adquirir efectivo para vaacionar o resolver algún imprevisto.

Estos espacios están diseñados para ofrecer atención más ágil y cercana, por lo que su reapertura será clave para descongestionar la demanda acumulada tras semanas sin servicio.

Además, representan una estrategia del Monte de Piedad para modernizar su operación y adaptarse a nuevas dinámicas de atención. En este sentido, Aldo Achar Camacho, director general del Nacional Monte de Piedad, señaló que crearán tres plazas con formatos más pequeños con la finalidad de ofrecer un servicio más ágil y eficiente: “Estas tres nuevas plazas nos permiten unas sucursales de formato más pequeño. Si ustedes van con nuestros competidores, van a ver sucursales mucho más compactas”.

¿Qué plazas abrirá en Monte de Piedad?

De acuerdo con el informe oifical Achar Camacho señaló que abrirán estas tres plazas:

Auxiliar operativo

Responsable comercial

Responsable operativo

Estas nuevas vacantes serán las encargadas de operar los Montecitos sin que dichos puestos efecten las plantillas ya existenten en las sucursales. Asimismo, el directos puntualizó que los salarios serán determinados por el Sindicato.

Nacional Momte de Piedad propone la apertura de los Montecitos Foto: IA

Monte de Piedad abrirá los Montecitos: así funcionarán

Siguiendo la información oficial, los Montecitos operarán como pequeñas sucursales -similares a otras casas de prenda de menor renombre- además de las sucursales que actualmente existen en todo México.

Asimismo, los serivicios de empeño serán los mismos así como las mecánicas y reglas de refrendo. Serán exactamente los mismo sólo que en un formato más pequeño.

Sin embargo, hay un punto que deber ser aclarado, ya que Achar Camacho indicó que la apertura de estos Montecitos ocurrirá tan poronto finalice la huelga.

¿Por qué la Huelga en el Monte de Piedad ha durado tantos meses?

El paro nacional liderado por el Sindicato de Trabajadores del NMP surgió después de que se presentaran diversos agravios al Contrato Colectivo de Trabajo, siendo uno de ellos la demanda laboral emitida por la institución en el mes de agosto de 2025, además de intentos de nulificar el acuerdo realizado en la huelga de 2024 por presuntas “inconsistencias”.

Al mismo tiempo, las personas trabajadoras involucradas en la huelga señalaron que la administración impuso jornadas laborales prolongadas sin brindar el tiempo que por ley corresponde para tomar la comida y existieron constantes negativas a realizar ajustes salariales en los años 2021, 2022 y 2023.

¿Qué servicios del Monte de Piedad siguen disponibles durante la huelga?

Aunque todas las sucursales físicas siguen cerradas y con cortinas abajo, el Monte de Piedad mantiene disponibles algunos canales de atención para clientes:

Consulta telefónica y por correo para resolver dudas sobre prendas y préstamos.

para resolver dudas sobre prendas y préstamos. Líneas oficiales de atención para reclamaciones o aclaraciones: teléfonos y correo electrónico institucionales.

para reclamaciones o aclaraciones: teléfonos y correo electrónico institucionales. Atención en redes sociales, donde la institución informa que no se deben tomar en cuenta canales no oficiales.

La casa de empeño también ha publicado mensajes de agradecimiento por la confianza y la paciencia de sus usuarios, prometiendo que “siguen trabajando para abrir nuestras puertas pronto”.

¿Qué pasa con los empeños y pagos mientras hay huelga?

El cierre de sucursales complica la vida diaria de quienes tienen bienes empeñados o que necesitan refrendar sus préstamos, pero existen opciones prácticas para mantenerse al día con las obligaciones:

Pago en tiendas OXXO: con referencia de pago del Monte de Piedad.

Refrendo a través de la app o portal web (“Mi Monte App” / “Mi Monte Web”).

Refrendo a través de Banamex o transferencias SPEI generando números de referencia desde los servicios digitales.

Aunque los locales físicos están en paro, estas alternativas permiten sostener los pagos y evitar atrasos que puedan aumentar los intereses o perder prendas empeñadas debido al incumplimiento de refrendos.



