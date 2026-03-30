Becas Rita Cetina y Benito Juárez en Semana Santa 2026: esto pasará con los pagos de abril

Beca Rita Cetina primaria: ¿Cuál es el link correcto de registro y requisitos? Conoce cómo registrar a tus hijos, qué documentos necesitas y cuál es el link correcto para la Beca Rita Cetina primaria (@SEP_mx)

Miles de estudiantes y padres de familia comenzaron formalmente la temporada vacacional de Semana Santa 2026; un momento para descansar de las actividades cotidianas. No obstante, también es un momento de incertidumbre para los beneficiados de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, pues existe la duda sobre si los depósitos sufrirán retrasos por la suspensión de actividades escolares y administrativas.

Ante este panorama disfuso, en esta nota te explicamso cómo será la dinámica de pagos para ambos programas.

¿Qué pasará con los pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez en Semana Santa?

Aunque la Semana Santa suele modificar calendarios en distintas dependencias, en el caso de las becas educativas federales el esquema previsto para 2026 apunta a una centralización de pagos durante abril, evitando afectaciones directas por los días de descanso.

Esto significa que los beneficiarios deberán mantenerse atentos al Buscador de Estatus y a su tarjeta del Banco del Bienestar, ya que ahí se reflejarán las fechas exactas de depósito según su modalidad y nivel educativo.

Esta noticia representa un alivio importante ya que coincide con una temporada en la que suelen incrementarse gastos relacionados con gastos de transporte, alimentos y actividades escolares posteriores al periodo vacacional en curso.

Pago doble en abril 2026: quiénes lo recibirán

Uno de los puntos más relevantes para este ciclo es que el Gobierno federal contempla un pago doble para estudiantes de educación media superior y superior inscritos en la Beca Benito Juárez, quienes recibirán los beneficiarios recibirán un depósito acumulado de 3 mil 800 pesos.

En el caso de quienes forman parte de la Jóvenes Escribiendo el Futuro, el monto será de 11 mil 600 pesos, resultado de dos pagos bimestrales de 5 mil 800 pesos.

A su vez, la Beca Rita Cetina contempla apoyos para nivel básico, con 1,900 pesos por familia y un adicional de 700 pesos por cada estudiante extra.

Este depósito extraordinario corresponde a la acumulación de dos periodos de apoyo (los bimestres enero-febrero y marzo-abril), por lo que el monto será superior al habitual y podría reflejarse directamente en la tarjeta bancaria registrada.

En el caso de la Beca Rita Cetina, enfocada actualmente en educación básica, los beneficiarios también deberán consultar su programación individual, ya que la dispersión puede variar según la etapa de incorporación y activación de la tarjeta.

Cómo consultar la fecha exacta del depósito

La forma más segura de saber cuándo caerá el recurso es mediante el Buscador de Estatus, plataforma que permite verificar:

Fecha estimada de depósito

Estatus ACTIVA o BAJA

Método de pago

Becas pendientes

Entrega de tarjeta

Oficina correspondiente

Solo es necesario ingresar la CURP del estudiante o tutor para revisar la información actualizada.

¿Qué hacer si no aparece el depósito?

Si durante abril el pago no se refleja, las autoridades recomiendan:

Revisar si la tarjeta del Banco del Bienestar sigue vigente

Confirmar que el estatus permanezca en ACTIVA

Verificar si existe algún mensaje en el buzón de la plataforma

Acudir a la oficina regional de becas

Llamar al centro de atención oficial

Es importante señalar que, incluso si hubo pérdida o vencimiento de la tarjeta, el dinero no se pierde, aunque sí será necesario hacer el trámite correspondiente para recuperarlo.