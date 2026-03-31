Explosión afuera del AIFA: ¿Quién era el “Payín”, el hombre vinculado al Cártel de Sinaloa, que murió en su vehículo?

Explosión en el AIFA El auto sufrió una detonación mientras se encontraba circulando el pasado fin de semana

Este lunes 30 de marzo, el video de una camioneta explotando en las cercanías del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se volvió viral. Las imágenes fueron grabadas el fin de semana pasada, pero fue hasta ayer que se dio a conocer la secuencia del momento en el que ocurrió el siniestro que dejó dos personas muertas. Una de ellas, habría sido un presunto colaborador del Cártel de Sinaloa conocido como “El Payín”.

¿Qué se sabe de la explosión del auto cerca del AIFA?

Hasta el momento, las autoridades han señalado que el vehículo no se trataba de un “coche bomba” ni de un atentado fallido, sino que probablemente se trató de una detonación a distancia y que el explosivo se encontraba en la parte frontal del vehículo.

Los hechos ocurrieron en el municipio Tecámac, en el Estado de México en una zona cercana al fraccionamiento Haciendas del Bosque. Las personas fallecidas fueron identificadas como Humberto Rangel Múñoz y Francisco Beltrán ‘El Payín’. Ambos originarios de Sinaloa.

De acuerdo también con los primeros reportes, ambos habían salido del AIFA minutos antes del incidente, aunque se desconoce hacía a dónde se estaban trasladando.

¿Quién era Francisco Beltrán ‘El Payín’?

De acuerdo con reportes de investigación, ‘El Payín’ estaría ligado al Cártel de Sinaloa a través de ‘Los Mayos’, facción dividida que actualmente se encuentra en disputa con ‘Los Chapitos’. Su trabajo sería operar para este grupo criminal en el Estado de México con actividades relacionadas al control territorial y extorsión en esta zona, situación por la que ha sido catalogado como “generador de violencia”.

Hasta el momento, la información oficial se mantiene limitada a falta de más detalles por parte de las autoridades de seguridad.