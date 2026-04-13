Tarjeta Dorada 2026: qué adultos mayores pueden tramitarla y cuáles son los requisitos

El estado de Guerrero, sigue avanzando en los programas sociales adjuntos a los del Gobierno Federal. Esta vez lo hace con la Tarjeta Dorada 2026, comparada con la credencial del INAPAM por el tipo de beneficios que ofrece, aunque tiene una diferencia clave: solo puede tramitarse por adultos mayores guerrerenses que cumplan con los requisitos y residan en la entidad.
Por ello, en nuestra nota te presentamos todos los detalles que tienes que conocer para poder acceder a todos los beneficios de este programa estatal y inicies tu proceso de registro. Pon atención.
Qué adultos mayores sí pueden tramitar la Tarjeta Dorada
La Tarjeta Dorada está dirigida a personas adultas mayores de 60 años que viven en Guerrero, por lo que no está disponible de forma nacional como la del INAPAM.
El programa fue presentado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el objetivo de reconocer a quienes han contribuido al desarrollo del estado y brindarles herramientas para mejorar su calidad de vida. Para poder tramitarla, el solicitante debe cumplir con estas características:
- tener 60 años o más
- vivir en Guerrero
- presentar documentación oficial vigente
- acudir al módulo de registro correspondiente
Requisitos para sacar la Tarjeta Dorada en 2026
Los adultos mayores interesados deben presentar la siguiente documentación:
- CURP actualizada
- identificación oficial
- comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses
- formato de solicitud
- autorización de uso de datos personales
- contacto de emergencia
- número telefónico
Si el adulto mayor requiere apoyo, también puede registrar a un representante para casos de emergencia.
¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Dorada?
Entre los apoyos disponibles en 2026 para los adultos mayores que se adhieran al programa de la Tarjeta Dorada destacan:
- hasta 35% de descuento en tenencia vehicular
- 30% en trámites del Registro Público
- 30% en servicios del Registro Civil
- acceso gratuito al Zoochilpan
- descuentos en transporte
- promociones en más de 500 establecimientos
Dónde se tramita la Tarjeta Dorada
Actualmente, el registro puede realizarse en el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, en Chilpancingo.
La dirección de este lugar es: Francisco I. Madero No. 22, Colonia Centro, C.P. 39000, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero