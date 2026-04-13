Tarjeta Dorada 2026: qué adultos mayores pueden tramitarla y cuáles son los requisitos

Tarjeta Dorada 2026: requisitos para adultos mayores Fotoarte: La Crónica

El estado de Guerrero, sigue avanzando en los programas sociales adjuntos a los del Gobierno Federal. Esta vez lo hace con la Tarjeta Dorada 2026, comparada con la credencial del INAPAM por el tipo de beneficios que ofrece, aunque tiene una diferencia clave: solo puede tramitarse por adultos mayores guerrerenses que cumplan con los requisitos y residan en la entidad.

Por ello, en nuestra nota te presentamos todos los detalles que tienes que conocer para poder acceder a todos los beneficios de este programa estatal y inicies tu proceso de registro. Pon atención.

Qué adultos mayores sí pueden tramitar la Tarjeta Dorada

La Tarjeta Dorada está dirigida a personas adultas mayores de 60 años que viven en Guerrero, por lo que no está disponible de forma nacional como la del INAPAM.

El programa fue presentado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el objetivo de reconocer a quienes han contribuido al desarrollo del estado y brindarles herramientas para mejorar su calidad de vida. Para poder tramitarla, el solicitante debe cumplir con estas características:

tener 60 años o más

vivir en Guerrero

presentar documentación oficial vigente

acudir al módulo de registro correspondiente

Requisitos para sacar la Tarjeta Dorada en 2026

Los adultos mayores interesados deben presentar la siguiente documentación:

CURP actualizada

identificación oficial

comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses

formato de solicitud

autorización de uso de datos personales

contacto de emergencia

número telefónico

Si el adulto mayor requiere apoyo, también puede registrar a un representante para casos de emergencia.

¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Dorada?

Entre los apoyos disponibles en 2026 para los adultos mayores que se adhieran al programa de la Tarjeta Dorada destacan:

hasta 35% de descuento en tenencia vehicular

30% en trámites del Registro Público

30% en servicios del Registro Civil

acceso gratuito al Zoochilpan

descuentos en transporte

promociones en más de 500 establecimientos

Dónde se tramita la Tarjeta Dorada

Actualmente, el registro puede realizarse en el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, en Chilpancingo.

La dirección de este lugar es: Francisco I. Madero No. 22, Colonia Centro, C.P. 39000, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero