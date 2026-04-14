Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo es la próxima etapa de registro? Conoce cuándo se abrirá el próximo registro para la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar (Programas para el Bienestar)

Conoce cuándo se abrirá el próximo periodo de registro para la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar de este 2026, además de los requisitos para realizarlo.

Se conoce como Pensión Bienestar al conjunto de pensiones que otorga el Gobierno de México y que cubren a los adultos mayores, así como a las mujeres de 60 a 64 años de edad.

El pago de estas pensiones se realiza de manera bimestral; para quienes pertenecen a la Pensión Mujeres Bienestar se les depositan $3,100 pesos y, en la Pensión Adultos Mayores, el pago es de $6,400 pesos.

Es así que, para quienes desean ser beneficiarios de este apoyo económico, aquí les compartimos todo lo que se sabe sobre la próxima etapa de registro para la Pensión Bienestar 2026.

¿Cuándo inicia el próximo registro para la Pensión Bienestar 2026?

El último periodo de registro a la Pensión Bienestar 2026 fue en febrero, por lo que se espera que se vuelva a abrir esta etapa en abril para nuevos beneficiarios.

Sin embargo, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, no ha publicado información oficial sobre una nueva etapa de registro para la Pensión de Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar durante este mes.

Por lo tanto, deberás estar al pendiente de los medios oficiales de la Secretaría de Bienestar y Programas para el Bienestar, quienes se encargan de publicar información relacionada con estos programas sociales.

Requisitos para inscribirse a la Pensión de Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar 2026

Para ser uno de los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberás tener 65 años cumplidos, mientras que para la Pensión Mujeres Bienestar la edad requerida es de entre 60 y 64 años.

Además de lo anterior, en ambas pensiones deberán cumplir con los siguientes requisitos y presentar los siguientes documentos:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

Ubica tu módulo: ¿Dónde realizar el registro de la Pensión Bienestar?

El registro de la Pensión Bienestar se realiza en los Módulos Bienestar que habilita el Gobierno de México a lo largo del país; así puedes ubicar el más cercano a tu domicilio: