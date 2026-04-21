Balacera en Teotihuacán: Lista completa de personas heridas, edades y nacionalidades

Tras la balacera registrada en Teotihuacán, comenzaron a surgir los primeros reportes oficiales sobre las víctimas, en particular la lista de personas lesionadas, sus edades, nacionalidades y el estado de salud en el que se encuentran. La información, difundida de manera paulatina por autoridades y medios, permite dimensionar el alcance real del ataque.
De acuerdo con los reportes más recientes, el saldo incluye múltiples personas heridas, algunas de ellas turistas, lo que añade un componente internacional al caso y eleva la presión sobre las autoridades para esclarecer los hechos con rapidez.
Lista completa de heridos en la balacera de Teotihuacán
- Gerónimo González Castro, 6 años, colombiano. Hospital de Especialidades de Ixtapaluca (heridas en tibia y peroné).
- Dayana Paola Castro Caldeón, 37 años, colombiana. Hospital de Especialidades de Ixtapaluca (lesiones en rótula y glúteo).
- Delicia Li de Yong, 29 años, canadiense. Hospital de Especialidades de Ixtapaluca (lesión en zona escapular).
- Maikol Michelle Mitrocil, 32 años, ruso. Hospital General de Axapusco (lesión en fémur).
- Luisa Fernanda Puente Álzate, 22 años, colombiana. Hospital General de Axapusco (daño muscular).
- Francis Arlette Rivero, 55 años, brasileña. Hospital Privado de Teotihuacán (lesión muscular).
- Jaslin Landaverde, 26 años, estadounidense. Hospital Privado de Teotihuacán (lesión muscular).
- Gregoire Magadini, 38 años, estadounidense. Hospital Privado de Teotihuacán (lesión muscular).
- Jalen Aybar, 27 años, estadounidense. Hospital Privado de Teotihuacán (lesión muscular).
- Leticia Moneda Folsta, 13 años, brasileña. Se trasladó por sus propios medios a la Ciudad de México.
- Alejandra Graciana, 34 años, estadounidense. Hospital Privado de Teotihuacán (lesión muscular).
- Alex Daniel Marco Witz, 29 años, estadounidense. Hospital de los Ángeles (herida en mano).
- Barriet-D Marco Witz, 61 años, estadounidense. Hospital de los Ángeles (lesión en muslo y posible daño interno).