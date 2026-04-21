Balacera en Teotihuacán: Lista completa de personas heridas, edades y nacionalidades

Quiénes resultaron heridos en Teotihuacán Foto: Especial

Tras la balacera registrada en Teotihuacán, comenzaron a surgir los primeros reportes oficiales sobre las víctimas, en particular la lista de personas lesionadas, sus edades, nacionalidades y el estado de salud en el que se encuentran. La información, difundida de manera paulatina por autoridades y medios, permite dimensionar el alcance real del ataque.

De acuerdo con los reportes más recientes, el saldo incluye múltiples personas heridas, algunas de ellas turistas, lo que añade un componente internacional al caso y eleva la presión sobre las autoridades para esclarecer los hechos con rapidez.

Lista completa de heridos en la balacera de Teotihuacán