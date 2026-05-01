Huelga en el Monte de Piedad: persisten despidos y cierres tras siete meses de paro laboral

Nacional Monte de Piedad Las dificultades económicas han llevado a algunos trabajadores a dejar su lugar en el Monte de Piedad mientras continúa la huelga.

Los meses se continúan acumulando tras el inicio de la Huelga en el Monte de Piedad a nivel nacional. Este 1 de mayo, pleno Día del Trabajo, se cumplen exactamente 212 desde que se desató el conflicto, mismo que continúa trabado ante las negativas de ambas partes y a la espera de resoluciones judiciales. Mientras tanto, los despidos y los cierres permanentes continúan a pesar de las ayudas de otros sindicatos

Huelga en el Monte de Piedad: continúan los despidos

Desde hace varias semanas, se reportó que las personas trabajadoras del Monte de Piedad han sufrido de dificultades económicas para mantener el paro, lo que ha obligado a reducir los turnos de guardias en las sucursales y llevando a las y los empleados a buscar otras alternativas de financiamiento para su vida cotidiana.

A pesar de esto, miembros representantes del sindicato han reafirmado su compromiso con mantener el paro hasta que las autoridades del patronato cumplan las demandas del contrato colectivo de trabajo. Tal es caso de Julio César Acosta, secretario general de la Sección 25, quien ejemplifica el caso de Tabasco: “Éramos cuatro sucursales, cerraron injustamente dos sucursales, hoy quedamos nada más 10 compañeros en Villahermosa”

También, señaló que, a nivel nacional, son al rededor de mil 900 personas trabajadoras las que resguardan 305 sucursales que permanecen cerradas. “Seguiremos el tiempo que sea necesario, esta lucha la vamos a ganar porque la defensa del contrato es de nosotros”.

Las cifras disponibles sobre despidos y reducción de personal en el conflicto del muestran un escenario de recorte progresivo de trabajadores incluso antes del estallido de la huelga actual. Previo al inicio de conflicto, hubo una reducción de 2 mil 700 personas trabajadoras a 1,800.

Aunque no existe una cifra oficial consolidada de bajas posteriores al inicio del paro, los representantes laborales sostienen que cientos de valuadores y trabajadores operativos fueron separados o dejaron de laborar por el conflicto.

Otra cifra relevante es la de los trabajadores que permanecen sin ingresos debido al cierre nacional de operaciones. Diversos reportes coinciden en que alrededor de mil 800 empleados sindicalizados siguen afectados directamente por la huelga y la suspensión de actividades.