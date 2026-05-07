La segunda carta del ‘Chapo’ Guzmán a la corte de EU: “No le hice daño a nadie. En mi país no me conocían por las cosas malas”

Joaquín 'Chapo' Guzmán Tras solicitar su extradición, Guzmán Loera, ahora está pidiendo que haya un nuevo veredicto a su favor tras haber sido juzgado en 2019.

A pesar de esta cautivo en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán logró enviar recientemente una carta a las autoridades judiciales de Estados Unidos para solicitar su extradición a México. Ahora, en una segunda epístola, el exlíder del Cártel de Sinaloa se deslinda de los crímenes que se le acusa, afirmando que todo fue culpa del gobierno del México y señalando que está siendo inculpado.

¿Qué dice la segunda carta del Chapo Guzman?

Este jueves 7 de mayo, se filtró la segunda carta que Joaquín Guzmán Loera envió al juzgado de Brroklyn. En 2019, el narcotraficante fue sentenciado a una cadena perpetua por cargos como empresa criminal conjunta y narcotráfico. Ahora, ‘El Chapo’ alega que las resoluciones fueron injustas e inició una solicitud para regresar a México.

En esta segunda carta, Guzmán afirma que no le hizo daño a nadie, que fue incriminado y que quiere buscar un nuevo veredicto.

“Fui culpado sobre una organización que ya existía y que no tiene nada que ver con los crímenes en Estados Unidos. El gobierno mexicano fue responsable por todos los crímenes violentos, yo no le hice daño a nadie. No tengo idea de quien testificó en mi contra con falta de evidencias para mi libertad. En mi país no era conocido por las cosas malas, las cosas buenas que hice en México fue querer que mi familia comiera junta y tuviera una buena vida”

También, asegura que sus derechos como extranjero fueron violados durante el juicio, por lo que solicita a las autoridades judiciales de los Estados Unidos la posibilidad de buscar otro veredicto que reduzca su sentencia y que lo regrese a su país de origen.

Entre otras cosas, carga contra el exfuncionario de la DEA que lideró la operación en la que fue capturado, Ray Donovan, al que presenta como “fiscal del distrito” y contra Richard Donoghue, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, que tuvo un papel clave para lograr su condena.

“Agradezco a los tribunales que acepten esta carta en defensa de mi imparcialidad para buscar otro veredicto sobre las pruebas que no eran concluyentes”, concluyó.