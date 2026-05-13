Crisis en el Monte de Piedad: trabajadores anuncian marchas nacionales por conflicto laboral

Huelga en Nacional Monte de Piedad se extendería hasta septiembre de 2026; esto pasará con los empeños (Cuartoscuro)

La tensión laboral dentro del Nacional Monte de Piedad continúa escalando. Luego de meses de desacuerdos entre trabajadores sindicalizados y directivos de la institución prendaria más emblemática del país, empleados anunciaron una serie de marchas y movilizaciones a nivel nacional para exigir soluciones concretas a un conflicto que, aseguran, ha deteriorado las condiciones laborales dejando a miles de usuarios afectados.

El conflicto, que ya lleva tiempo generando fricciones internas, ha comenzado a tomar una dimensión mucho más visible públicamente. Julio César Hernández Hermida, secretario general de la Sección 7 en Veracruz, señaló que esta decisión llega luego de que el Patronato hizo caso omiso de las solicitudes de diálogo.

Asimismo, la desición evidencia la omisión por parte de los directivos de la institución para presentarse en las audiencias de conciliación correspondientes, hecho que ha agravado la tensión entre los trabajadores.

¿Por qué trabajadores del Monte de Piedad convocaron marchas nacionales?

De acuerdo con trabajadores y representantes sindicales, las movilizaciones surgen ante la falta de acuerdos en las mesas de negociación con la administración del Nacional Monte de Piedad.

Los empleados acusan que las condiciones planteadas por la institución afectarían prestaciones laborales históricas y modificarían esquemas contractuales que, según denuncian, representan retrocesos importantes para la plantilla laboral.

Durante las protestas y declaraciones públicas, trabajadores señalaron que las negociaciones se han mantenido estancadas y que la incertidumbre laboral ha aumentado entre quienes dependen económicamente de la institución.

El conflicto ha provocado preocupación no sólo entre empleados activos, sino también entre usuarios habituales del Monte de Piedad, quienes observan con incertidumbre el impacto que estas movilizaciones podrían generar en el proceso de recuperación de sus bienes, que podría extenderse de continuar el conflicto.

Trabajadores denuncian incertidumbre y desgaste emocional

Más allá de los aspectos contractuales, el conflicto también ha tenido un impacto emocional importante entre empleados y sus familias.

Diversos trabajadores han expresado sentirse agotados por la incertidumbre y por la falta de claridad respecto al rumbo de las negociaciones. Algunos señalan que el ambiente laboral se ha deteriorado progresivamente mientras las mesas de diálogo continúan sin resoluciones definitivas.

Entre sus peticiones destacan la corrección de ocho violaciones al contrato colectivo, entre ellas el sistema de escalafón, lo cual vulnera el principio de asignación de plazas por antigüedad y capacidad.

Asimismo, los trabajadores también tiene exigencias en cuanto a salarios, prestaciones, reinstalación de empleados y respeto a derechos laborales, mientras que la institución ha señalado diferencias en la interpretación de esos compromisos y en la administración interna.

Hasta ahora, trabajadores han insistido en que las acciones buscan visibilizar el conflicto sin perjudicar directamente a la población usuaria; sin embargo, reconocen que el crecimiento del problema podría generar escenarios más complejos si no se alcanzan acuerdos pronto.