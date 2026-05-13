Sheinbaum acusa “ficción del tamaño del universo” sobre supuesta operación de la CIA con un auto bomba cerca del AIFA

¿Agentes de la CIA en México? Sheinbaum negó que la explosión de un vehículo con dos presuntos criminales cerca del AIFA haya sido provocada por agentes estadounidenses. (Cuartoscuro y especial)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las versiones publicadas por medios estadounidenses sobre una supuesta operación de agentes de la CIA en territorio mexicano y calificó los reportes como “mentirosos”, “sensacionalistas” y construidos para deteriorar la relación entre México y Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria criticó directamente una publicación de CNN que afirmaba que agentes encubiertos de la CIA participaron en operaciones contra integrantes del narcotráfico en México, al colocar una bomba en un vehículo en el que viajaban dos supuestos criminales, entre ellos, Francisco Beltrán, alias“El Payín”, operador del Cártel de Sinaloa.

“Es una nota sensacionalista, cuyo objetivo es decir, imagínense nada más, que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional para eliminar a una persona”, declaró Sheinbaum.

La presidenta sostuvo que incluso la propia Agencia Central de Inteligencia desmintió la información difundida por la cadena estadounidense.

“Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa de una nota de este tamaño”, afirmó. “La propia vocera de la CIA salió a decir que es falso. Imagínense el tamaño de la mentira”.

¿Qué pasó con la supuesta intervención de la CIA en México?

Las declaraciones de la titular del Ejecutivo ocurren después de que tanto autoridades mexicanas como la CIA negaron la versión de CNN sobre presuntas operaciones letales realizadas por agentes estadounidenses en México.

La portavoz de la agencia, Liz Lyons, calificó el reporte como “falso y peligroso”, mientras el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que no existen operaciones encubiertas extranjeras autorizadas en territorio nacional.

Sheinbaum también vinculó el tema con un caso ocurrido en Chihuahua, donde murieron dos funcionarios estadounidenses relacionados con labores de inteligencia antidrogas.

La mandataria sostuvo que algunos sectores buscan normalizar la presencia operativa de agencias extranjeras en México, pese a que, dijo, “no es legal”.

“Lo que quieren es poner lo que pasó en Chihuahua, donde también hubo agentes de la CIA, como algo normal, cuando no es legal”, expresó.

La presidenta cuestionó además el interés detrás de las publicaciones difundidas por medios estadounidenses.

“¿Cuál es el interés de CNN?”, preguntó Sheinbaum. “Hay grupos en ambos países que quieren que haya una mala relación entre México y Estados Unidos para dañar al pueblo de México”.

Acusó, en ese contexto, a sectores conservadores mexicanos de promover narrativas intervencionistas.

“Los conservadores mexicanos quieren una intervención de Estados Unidos en México”, señaló.

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Sheinbaum también se refirió a otra publicación, esta vez del diario The New York Times, la cual aseguró que explosión ocurrida cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde presuntamente murieron dos integrantes del crimen organizado no fue operada por la CIA, sino por el propio Gobierno de México.

La mandataria calificó de “absurdo” que se insinuara que el gobierno mexicano colocó una bomba en el vehículo de los presuntos narcotraficantes y afirmó que el propio diario modificó posteriormente la narrativa inicial.

Sheinbaum enfatizó que es absurdo que el Gobierno de México haya puesto una bomba en el auto de dos supuestos narcos en las inmediaciones del AIFA.

“Es una ficción del tamaño del universo”, añadió la presidenta, al acusar al diario estadounidense de incurrir en “ficciones”.

Esta controversia ocurre en medio de tensiones políticas y diplomáticas por temas de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente tras las presiones del presidente estadounidense Donald Trump para endurecer acciones contra los cárteles.

En abril, el Gobierno del vecino del norte acusó formalmente al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha, de narcotráfico, junto a otros nueve funcionarios vinculados al partido en el poder.