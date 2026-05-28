Huelga en el Monte de Piedad: Trabajadores reciben apoyo alimentario en pleno paro nacional

Nacional Monte de Piedad Las dificultades económicas han llevado a algunos trabajadores a dejar su lugar en el Monte de Piedad mientras continúa la huelga.

La huelga nacional de trabajadores de Nacional Monte de Piedad continúa dejando estragos entre cientos de familias mexicanas y, en Celaya, Guanajuato, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y el regidor Adrián Guerrero Caracheo se comprometieron a apoyar a los trabajadores ante la crisis que enfrenta la institución.

En este sentido, ambos funcionarios realizaron la entrega de despensas a empleados sindicalizados de Nacional Monte de Piedad, quienes permanecen en huelga desde hace casi ocho meses en distintos puntos del país.

La entrega de apoyos alimentarios representa una ayuda importante para trabajadores que han tenido que resistir el prolongado conflicto laboral mientras continúan las negociaciones entre el sindicato y el patronato de la institución prendaria más antigua de México.

Funcionarios de Guanajuato se solidarizan con trabajadores ante la huelga en el Monte de Piedad

Estos apoyos alimentarios representan una ayuda fundamental para trabajadores que han tenido que resistir el prolongado conflicto laboral mientras continúan las negociaciones entre el sindicato y el patronato de la institución prendaria más antigua de México.

Al respecto, el regidor Adrián Guerrero destacó su compromiso con el apoyo a los trabajadores hasta que la huelga en el Monte de Piedad finalice, e hizo hincapié en la importancia del diálogo como medio para llegar a un acuerdo justo entre las partes involucradas.

“El apoyo constante será para que ellos tengan el respaldo ante el conflicto laboral que afrontan. Sabemos que el apoyo que se les ofrece no resuelve el problema en su totalidad, pero, sin duda, hace más llevadera la huelga”, destacó en el evento de entrega de apoyos (…) Sabemos que el respaldo de las respectivas familias de los trabajadores también es importante, y por ello nuestro reconocimiento, así como a la comunidad celayense que se ha acercado para manifestar su apoyo en especie. Vamos a continuar ofreciendo nuestro apoyo. Vamos a estar al pendiente. Les extendemos nuestra mano y ofrecemos nuestro hombro”.

Asimismo, Jorge Padilla, dirigente de la Sección 37 de Celaya, dedicó unas palabras de agradecimiento a los funcionarios que encabezaron la iniciativa:

“Agradecemos el apoyo brindado con despensas para el personal sindicalizado de Nacional Monte de Piedad de la Sección 37 de Celaya. Nuestro agradecimiento al alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y al regidor Adrián Guerrero Caracheo, en un momento en donde se muestran los amigos”, externó.

En Celaya, el gesto del gobierno municipal fue interpretado como una muestra de empatía hacia quienes permanecen en resistencia laboral desde hace más de 200 días. El regidor Adrián Guerrero había manifestado previamente su respaldo al movimiento sindical y reconoció las dificultades que enfrentan los trabajadores y sus familias.

Mientras tanto, el conflicto sigue sin una resolución clara. Las conciliaciones continúan y la posibilidad de que el caso avance en tribunales mantiene en vilo a empleados y usuarios de la institución.

¿Qué pasa con tus empeños durante la huelga?

A pesar del cierre de sucursales, el Monte de Piedad ha afirmado por sus canales oficiales que tus prendas están seguras.

La Institución ha confirmado que los objetos empeñados permanecen resguardados en bóvedas, no serán vendidos durante la huelga y podrán recuperarse una vez que se reanuden operaciones.

Sin embargo, esto no significa que los usuarios puedan desentenderse de sus contratos y de las fechas de pago establecidad desde el momento que las empeñaron.