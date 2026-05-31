Aguinaldo INAPAM 2026: ¿Existe este pago para los adultos mayores y quiénes lo reciben?

INAPAM La tarjeta INAPAM funciona exclusivamente como una credencial de beneficios, por lo que el pago del aguinaldo corresponde únicamente a los institutos de pensiones como el IMSS y el ISSSTE (PEXELS)

Con la llegada de junio 2026, una de las dudas más frecuentes entre los adultos mayores es si la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) otorga el derecho a recibir un aguinaldo a finales de 2026.

Ante la desinformación que circula en diversas plataformas, las dependencias oficiales han emitido precisiones clave.

La realidad jurídica y operativa es directa: el INAPAM, como institución, no emite ningún pago de aguinaldo ni pensiones, ya que la tarjeta solo se encarga de gestionar descuentos y programas de bienestar social.

Cabe mencionar que solo los adultos mayores que se encuentren inscritos en el programa de Vinculación Productiva (que ayuda a conseguir empleo formal) sí tienen derecho a recibir aguinaldo.

¿Quiénes son los adultos mayores que sí cobran aguinaldo?

Las personas que cuentan con la tarjeta INAPAM también están afiliadas a los principales sistemas de seguridad social del país. Los adultos mayores que tienen garantizada esta prestación económica son:

Trabajadores incorporados mediante vinculación productiva: Personas de 60 años o más que cuentan con credencial del INAPAM y obtuvieron un empleo formal a través de la bolsa de trabajo del instituto.

Personas de 60 años o más que cuentan con credencial del INAPAM y obtuvieron un empleo formal a través de la bolsa de trabajo del instituto. Jubilados del IMSS o ISSSTE con credencial INAPAM: Adultos mayores que reciben una pensión contributiva que pueden aprovechar los beneficios y descuentos que ofrece la credencial del INAPAM en diversos servicios.

¿Qué pasa con la Pensión Bienestar?

Es importante recordar que los beneficiarios de la Pensión Universal para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tampoco reciben un aguinaldo.

Para este programa gubernamental, las reglas de operación contemplan únicamente la entrega de los bimestres corrientes conforme al calendario oficial de dispersión bancaria.

Por lo tanto, las autoridades exhortan a los beneficiarios a no caer en engaños o falsas promesas de registros especiales para un “aguinaldo INAPAM”.

El mejor uso de la credencial es durante el mes de noviembre, donde sigue siendo perfecto para aprovechar los descuentos en sus diversos servicios de apoyo.