Certificado de Supervivencia IMSS e ISSSTE 2026: quiénes deben hacer el trámite y cómo evitar problemas con su pensión

Claudia Sheinbaum anuncia aumento para pensionados del IMSS e ISSSTE Fotoarte: La Crónica

El Certificado de Supervivencia, también conocido como Fe de Vida, volvió a ser un documento imprescindible para los jubilados y pensionados mexicanos luego de que las autoridades alertaran sobre la necesidad de realizar este trámite durante junio de 2026.

A pesar de la necesidad de tramitar este documento, existe un dato fundamental que te vamos a explicar en esta nota: este requisito no aplica de manera general para todos los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni para todos los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Qué es el Certificado de Supervivencia?

En primera instancia, todos los jubilados y pensionados deben saber qué es este documento y qué implica tenerlo (o no). El Certificado de Supervivencia es un mecanismo utilizado por las instituciones de seguridad social para confirmar que una persona pensionada continúa con vida y, por lo tanto, mantiene vigente su derecho a recibir el pago de su prestación económica. Su objetivo principal es evitar pagos indebidos y garantizar que los recursos públicos lleguen a los beneficiarios correspondientes.

Durante años, este procedimiento fue obligatorio para miles de pensionados. No obstante, con la modernización de los sistemas de verificación y el intercambio de información entre dependencias gubernamentales, gran parte de los jubilados que viven en México dejaron de realizar este trámite de forma presencial.

¿Quiénes sí deben realizar el Certificado de Supervivencia?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del IMSS, el trámite está dirigido principalmente a pensionados y jubilados mexicanos que residen fuera del territorio nacional y reciben una pensión de instituciones como el IMSS o ISSSTE.

Estas personas deben acreditar periódicamente que continúan con vida mediante la expedición de un Certificado de Supervivencia ante el consulado mexicano más cercano a su lugar de residencia.

La medida permite mantener actualizado el padrón de beneficiarios y asegurar la continuidad de los depósitos de pensión en el extranjero.

¿Los pensionados que viven en México deben preocuparse?

La respuesta es no, al menos en la mayoría de los casos.

El propio IMSS señala que eliminó la comprobación presencial de supervivencia para una gran cantidad de pensionados, gracias a mecanismos de actualización de datos y cruces de información institucional. Esto significa que millones de jubilados que viven en territorio nacional continúan recibiendo su pensión sin necesidad de acudir periódicamente a una ventanilla para demostrar su supervivencia.

Incluso en las últimas semanas, el Instituto aclaró que no existe una suspensión masiva de pagos por este motivo y llamó a los pensionados a mantenerse informados únicamente mediante canales oficiales para evitar caer en desinformación.

¿Cómo se realiza el trámite?

Para quienes viven fuera de México, el Certificado de Supervivencia puede obtenerse en oficinas consulares mexicanas. Entre los documentos que generalmente se solicitan se encuentran:

Credencial de pensionista o documento de identificación.

Comprobante relacionado con la pensión.

Fotografía reciente, dependiendo de la institución que otorgue la prestación.

Información personal actualizada.

Además, el trámite es gratuito y puede gestionarse mediante los servicios consulares mexicanos.

Para quienes viven en el extranjero, cumplir con este procedimiento puede significar la continuidad de sus pagos sin contratiempos y evitar retrasos derivados de algún tipo de error administrativo causado por la falta de este documento.