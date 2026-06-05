Gremio disidente del ISSSTE se suma a la exigencia de derogar sistema de jubilaciones

El líder nacional del SUTISSSTE visitó el Hospital Valentín Gómez Farías, en Zapopan.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE (SUTISSSTE) señalaron que las autoridades de ese organismo mantienen una “actitud de cerrazón” para que se les incluya en las comisiones mixtas donde se revisan las condiciones generales de trabajo y se pide que se revise el esquema de jubilaciones reformado en 2007.

Juan José Hernández Domínguez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE, estuvo presente en la puerta principal del Hospital “Valentín Gómez Farías”, en Zapopan, para denunciar que el director general de la institución, Martí Batres, se niega siquiera a que se revise la Ley del ISSSTE de 2007, que creó cuentas individuales para el retiro, lo que afecta sus jubilaciones.

El líder del gremio disidente de trabajadores del ISSSTE señaló que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene razón en su exigencia de que se derogue la Ley de 2007 y recordó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) -en su momento- nada hizo para defender el cambio en el modelo de jubilaciones.

“El Sindicato de los maestros, el SNTE, el gran sindicatote, grandote, uno de los más grandes de América Latina, no hizo nada absolutamente cuando se reformó el sistema de jubilaciones. Tampoco hizo nada la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que se ha convertido en un tipo de peste para todos los trabajadores”, dijo.

Hernández Domínguez denunció que las autoridades del ISSSTE le ponen trabas a los empleados que quieren unirse al sindicato disidente, pese a que se trata de un gobierno que se supone que estaba del lado de los derechos de los trabajadores.

“Por eso nosotros empezamos nuestra lucha como disidentes, porque no estamos de acuerdo en una situación que es aberrante e indignante para los trabajadores, que prácticamente no tienen futuro, porque no se van a jubilar. No es posible que un médico, o una enfermera, se van a ir con siete mil pesos al mes. ¿Para que les van a servir siete mil pesos al mes, dìganme ustedes?, les van a servir para comer, para subsistir, pero no van a poder tener esparcimiento ni recorrer su propio estado en donde viven”, aseveró.

El sindicato disidente realiza una campaña de difusión en todo el país para que los trabajadores del ISSSTE luchen por un mejor sistema de jubilaciones y que se derogue la Ley de 2007. Aclaró que no buscan problemas ni van a realizar paros, como la CNTE, pero seguirán en pie de lucha con métodos pacíficos.