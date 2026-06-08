¿Quién es “La Tripa” y qué cargo tenía en Morelos con Cuauhtémoc Blanco?

Detención del presunto líder del grupo delictivo Comando Tlahuica. La fotografía difundida en 2022 mostró a Cuauhtémoc Blanco junto a Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”, hoy detenido en Puebla.

La mañana del 8 de junio, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron sobre la detención de Homero Figueroa Meza, alias ‘La Tripa’, en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

De acuerdo con las autoridades, Homero es identificado como presunto líder del grupo delictivo Comando Tlahuica, organización que opera principalmente en el estado de Morelos y a la que se le atribuyen delitos como extorsión, secuestro, homicidio y narcotráfico. Sus actividades se concentran en municipios como Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas.

La participación de “La Tripa” durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Durante su gestión como Alcalde de Cuernavaca en el periodo de 2016 a 2019, Figueroa Meza era asesor jurídico en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. De acuerdo con información del periódico Reforma, hasta septiembre de 2018, ‘La Tripa’ percibía un sueldo de 70 mil pesos mensuales.

El escándalo por los presuntos vínculos entre Homero Figueroa Meza y Cuauhtémoc Blanco no cobró relevancia pública hasta 2022, cuando salió a la luz una fotografía en la que aparece el ahora diputado federal junto a ‘La Tripa’; Irving Eduardo Solano, alias ‘El Profe’, identificado como líder de Guerreros Unidos y detenido en 2021; y Raymundo Isidro Castro, alias ‘El Ray’, señalado como líder regional del CJNG y asesinado en el penal de Atlacholoaya en 2019.

Actualmente, el exedil de Cuernavaca cuenta con varias carpetas de investigación por el presunto desvío de más de 40 millones de pesos. Además, permanece abierta una indagatoria sobre su posible participación en hechos relacionados con el crimen organizado y otros presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de funciones públicas.