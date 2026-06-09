A 48 horas del Mundial... juez da revés a dueños de los palcos: no tendrán acceso irrestricto al Estadio CDMX

Estadio CDMX Un juez le dio revés a los dueños de palcos. (Cuartoscuro)

A dos días del arranque del Mundial 2026, un juez federal otorgó una suspensión que frena las medidas cautelares que permitían a propietarios de palcos y plateas del Estadio Banorte acceder sin restricciones durante los partidos de la Copa del Mundo.

La resolución, emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil, representa un revés para la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, que semanas atrás había obtenido medidas cautelares para garantizar el uso de sus espacios durante el torneo organizado por la FIFA.

Ayer en la tarde, Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) se presentó al Estadio Ciudad de México junto con el abogado Albert Morales para presentar las medidas cautelares autorizadas por un juez que les permiten el uso libre a sus palcos el día de hoy para surtir alimentos y bebidas.

«El día de mañana, con base a las medidas cautelares que fueron otorgados por el juez sexto de distrito de esta Ciudad de México, que ya tienen conocimiento que el día de mañana a las dos de la tarde estaremos con todos los dueños de palcos y plateas para efecto de surtir nuestras bebidas y alimentos» afirmó Morales en el anuncio que se dio el día de ayer.

Pese a ello, un juez les dio un importante revés este martes 9 de junio.

¿Qué significaba el acceso irrestricto al Estadio CDMX?

Entre los beneficios suspendidos se encontraban el ingreso de vehículos, alimentos y bebidas, así como otros derechos relacionados con el uso de los palcos durante la justa mundialista.

El conflicto se remonta a mayo pasado, cuando un juez federal determinó que los propietarios debían conservar los derechos establecidos en sus títulos de propiedad, incluidos el acceso a sus espacios y el uso de estacionamientos durante el Mundial 2026.

La disputa involucra a la FIFA, al Grupo Ollamani, administrador del inmueble, y a los palcohabientes, quienes argumentan que sus contratos les otorgan derechos adquiridos desde la construcción del estadio.

Sin embargo, la nueva resolución considera que mantener vigentes esas medidas podría afectar la organización y operación del torneo, por lo que decidió suspenderlas de manera provisional.

El juez argumentó que las disposiciones de la FIFA deben aplicarse de forma uniforme en todas las sedes mundialistas para garantizar el desarrollo del evento internacional.

El frente legal, sin embargo, continúa abierto y se ha convertido en uno de los temas más peliagudos para la organización del Mundial 2026 en la capital del país.