¿Quién creó a la Familia Telerín y por qué podría usarse en México para hacer frente a TikTok y los celulares?

¿Vuelve la familia Telerín? El Gobierno mexicano busca concientizar sobre el uso excesivo de teléfonos móviles por parte de menores. (Especial y Pexels)

La Familia Telerín... ¿te acuerdas de ella? Si tienes más de 30 años, es probable que sí, pero si no, debes saber que podría volver a México, pero con una misión muy distinta a la que tuvo durante décadas: ya no enfrentar a la televisión, sino a TikTok y el uso excesivo de teléfonos móviles por parte de las infancias.

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de impulsar una campaña inspirada en la popular canción “Vamos a la cama” para invitar a niñas, niños y adolescentes a dejar el celular antes de dormir y adoptar hábitos más saludables de descanso.

La mandataria expresó en su conferencia mañanera de este miércoles 17 de junio su preocupación por el tiempo que los menores pasan frente a teléfonos celulares, tabletas y redes sociales como TikTok, especialmente durante la noche.

Según explicó, el objetivo sería recordar a las familias la importancia de desconectarse de las pantallas antes de acostarse, tal como ocurría hace décadas cuando millones de niños escuchaban cada noche la famosa melodía de la Familia Telerín anunciando que había llegado la hora de dormir.

Pero, ¿quién creó a estos personajes que marcaron la infancia de varias generaciones?

La Familia Telerín nació en España en 1964 gracias a los hermanos Santiago Moro y José Luis Moro, quienes desarrollaron una serie de personajes animados destinados a transmitir un mensaje sencillo pero efectivo: recordar a los niños que debían prepararse para ir a la cama.

El grupo estaba integrado por Cleo, Teté, Maripí, Pelusín, Coletas y Cuquín, quienes aparecían acompañados por la canción “Vamos a la cama”, considerada una de las melodías infantiles más reconocidas en el mundo hispano.

Su éxito fue inmediato y pronto llegó a México, donde se convirtió en parte de la rutina nocturna de millones de familias, pues durante años, la aparición de los personajes en televisión significó el final de la programación infantil y el inicio de la hora de dormir.

Con el paso del tiempo, la Familia Telerín trascendió la televisión: los personajes aparecieron en juguetes, libros, historietas, discos y hasta películas, convirtiéndose en un fenómeno cultural que logró mantenerse vigente durante generaciones.

Más de 60 años después de su creación, el mensaje original podría adaptarse a una realidad completamente diferente, donde la principal distracción de los menores ya no es la televisión, sino los teléfonos inteligentes, las redes sociales y las tablets.

Claudia Sheinbaum FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Sheinbaum señaló que existen estudios que relacionan el uso excesivo de pantallas con problemas de sueño, ansiedad, dificultades para la socialización y dependencia digital.

Incluso relató que en algunas escuelas encontró casos de menores que pasan varias horas diarias navegando en plataformas como TikTok.

Por ello, el Gobierno federal analiza distintas estrategias para promover hábitos más saludables entre las nuevas generaciones, entre ellas destaca la posibilidad de crear mensajes o campañas de concientización dirigidas a madres, padres y estudiantes sobre la importancia de apagar los dispositivos electrónicos antes de dormir.

La presidenta aclaró que la tecnología y la inteligencia artificial representan herramientas valiosas para la educación y el trabajo, pero consideró necesario fomentar un uso equilibrado que no afecte el desarrollo físico, emocional y social de niñas, niños y adolescentes.