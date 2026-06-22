Caso Nancy Nápoles: ¿Qué ha pasado con la alcaldesa de Tenancingo acusada de fingir su secuestro?

Nancy Nápoles Pachecho Alcaldesa que presuntamente fingió secuestro. (Nancy Nápoles Pacheco en Facebook)

La alcaldesa de Tenancingo Nancy Nápoles Pacheco está siendo acusada de fingir su secuestro para obtener dinero con el que ajustaría un desfalco. En los últimos días

¿Qué pasó con Nancy Nápoles Pacheco?: Resumen del presunto secuestro fingido.

El 31 de mayo, Nancy Nápoles Pacheco llegaba a su domicilio con su madre y abuela. Cuando se preparaban para descender del vehículo, se acercó un auto rojo con dos hombres y una mujer quienes la jalaron del brazo y la subieron al vehículo. Después, según lo que relató la alcaldesa, le habrían pedido que contactara a familiares a través de un celular. La alcaldesa supuestamente pudo escapar por un descuido de sus secuestradores y levantó una denuncia el 1 de junio.

El Volskwagen Virtus rojo pertenecía a Karla Valeria “N”, quien fue detenida junto con su hermano, Víctor Manuel “N”, y su pareja, Christian “N” en relación al secuestro el 11 de junio. Uno de ellos fue quien informó que todo estaba planeado. Afirmó que la cifra de 40 millones para el rescate sería para cubrir un desfalco monetario en el ayuntamiento. También se vinculó al hecho y detuvo al esposo de la alcaldesa, José Roberto “N”, y a su cuñado, Oscar N. Se le señala de ofrecer 500 mil pesos a los secuestradores.

Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció el pasado 17 de junio que ejerció acción penal contra los involucrados.

Por su parte, la alcaldesa tiene programada una audiencia el próximo 9 de julio, en la que se considerará la evidencia y se le imputarán formalmente cargos de ser necesario.

¿Qué dijo Nancy Nápoles Pacheco sobre el secuestro?

El jueves pasado, a través de un video que Nancy Nápoles Pacheco difundió en sus redes personales, la presidenta municipal negó categóricamente todas las acusaciones que se hacen de autosecuestro, afirmando que “existe un propósito político para desacreditarme como persona”. También negó “contundentemente” que exista un desfalco de recursos en su administración. Manifestó su disposición de colaborar con las autoridades hasta llegar a “las últimas consecuencias”.

La alcaldesa también ha difundido en sus redes el video donde se ve cómo la alcaldesa es bajada de su vehículo frente a su casa, como evidencia de la legitimidad del secuestro. Sin embargo, desde el día en que se dio el presunto secuestro, algunos han señalado una supuesta cooperación por parte de la mandataria ante los secuestradores.

También denunció penalmente a cuatro periodistas pertenecientes al medio local “La Madeja Política de Tenancingo”, argumentando reiterada violencia digital y difusión de información falsa sobre ella. Les exige 125 mil pesos como reparación de daños.

Hasta el momento, no ha pedido licencia de su cargo como presidente municipal para enfrentar las acusaciones.

¿Qué dijo Morena sobre el caso de Nancy Nápoles Pacheco?

La presidenta Claudia Sheinbaum apoyó a Nápoles Pacheco en 2024, durante el proceso de campaña de ambas mandatarias. Sin embargo, ahora el partido se deslinda de la alcaldesa. En un comunicado de Morena publicado el pasado 18 de junio, se comunicó la solicitud hecha por la jefa del partido Ariadna Montiel de iniciar un procedimiento sancionador a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



La Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la CNHJ iniciar procedimiento de suspensión de derechos partidarios contra presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco



🔗 https://t.co/3VZ88aZCqa pic.twitter.com/3vwdGs8KhF — Morena (@PartidoMorenaMx) June 18, 2026

El mismo día, la CNHJ anunció la decisión de suspender los derechos partidarios de la edil, así como también retirarla de su cargo como presidenta del Consejo Estatal de morena del Estado de México.