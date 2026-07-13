COVID repunta en México por el Mundial 2026: ¿Qué vacuna venden en las farmacias y cuánto cuesta?

COVID Vacúnate contra el virus que está repuntando a causa del Mundial (cuartoscuro)

El COVID ha repuntado debido al Mundial 2026. Descubre dónde vacunarte contra el virus que resultó en la muerte de más de 15 millones de personas.

¿El COVID regresó?: Aumento de casos debido al Mundial

El virus de COVID tuvo su apogeo durante la pandemia de 2020. En 2021 se distribuyeron las vacunas contra la enfermedad y hoy en día ya es común encontrarlas en todos los hospitales.

Este año, la Secretaría de Salud ha registrado un repunte de la enfermedad. En lo que va del año, se han registrado más de 500 casos. Una buena cantidad de ellos se han presentado durante la Copa del Mundo 2026, de la cual México fue coanfitrión.

Aunque la autoridad sanitaria no ha señalado a los festejos mundialistas como causa directa, se especula que el repunte se debe a la grandes concentraciones de personas que han resultado a causa del evento. En el partido entre México y Ecuador, por ejemplo, más de un millón de personas se reunieron en el Ángel de la Independencia. Este tipo de conglomeraciones masivas lleva a un aumento de contagios.

Cabe destacar que el virus llegó para quedarse y repuntes como este serán de esperarse, particularmente durante aglomeraciones como la que presenta la Copa del Mundo. Por lo mismo, es importante protegerse contra la enfermedad.

¿Dónde vacunarme contra el COVID?

La vacuna contra el COVID creada por Pfizer es actualmente distribuida en Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias San Pablo y Farmacias Guadalajara.

El precio de la misma actualmente cuesta a partir de $789 pesos. Para adquirirla, o único que debes hacer es agendar tu cita en la sucursal que más te convenga y hacer el pago. Asistes a la clínica seleccionada en la fecha agendada con tu recibo de pago y recibes tu dosis.