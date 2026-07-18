Operación Tulum: este es el plan para revitalizar el municipio… y así van el aeropuerto y el Tren Maya

Proyecto sureste El Tren Maya, la zona arqueológica de Tulum y el centro turístico del municipio ilustran algunos de los principales ejes de la estrategia para fortalecer la conectividad, el turismo y el desarrollo económico en Quintana Roo. (Fotoarte con imágenes de Cuartoscuro)

Tulum ha perdido impulso en los últimos años, pese haber sido el destino de moda durante la pandemia y pospandemia de COVID... ahora, sin embargo, no goza de su mejor momento.

El Gobierno federal puso en marcha Operación Tulum, también denominada Plan Tulum Renace, una estrategia encabezada por la Secretaría de Turismo (Sectur) que busca fortalecer la actividad turística en el municipio mediante un paquete de 10 acciones enfocadas en reducir costos para los visitantes, mejorar la movilidad, reforzar la seguridad y aprovechar la infraestructura desarrollada en los últimos años, como el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Tren Maya.

Durante la presentación del programa, la titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que el objetivo es incrementar la llegada de turistas nacionales e internacionales, además de mejorar la experiencia de viaje y la competitividad del destino frente a otros polos turísticos del Caribe.

¿Cuáles son las 10 acciones de Operación Tulum?

Entre las principales medidas anunciadas destacan:

Entrada gratuita al Parque del Jaguar para turistas mexicanos.

Transporte eléctrico para conectar los principales atractivos.

•⁠Reducción de la tarifa de ingreso a la zona arqueológica para visitantes nacionales.

⁠Nuevos accesos y mejor conectividad.

Programa permanente de promoción turística nacional e internacional.

Profesionalización y certificación de prestadores de servicios.

Mejoramiento de imagen urbana y ordenamiento del destino.

⁠Reforzamiento de la seguridad turística.

⁠Campañas para diversificar la oferta cultural, deportiva y gastronómica.

⁠Desarrollo de nuevos productos turísticos y eventos para aumentar la estancia promedio de los visitantes.

Asimismo, Sectur anunció que se trabaja en un corredor artesanal y cultural, además de un proyecto de iluminación nocturna para la zona arqueológica, con el fin de ampliar la oferta turística y generar mayor derrama económica para la población local.

El futuro de Tulum TULUM, QUINTANA ROO, 23DICIEMBRE2025.- La temporada decembrina registra alta afluencia de visitantes en la Zona Arqueológica de Tulum, donde turistas nacionales y extranjeros recorren el sitio atraídos por su valor histórico y el paisaje del Caribe mexicano, impulsando la actividad turística de la región durante el cierre del año. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM (Elizabeth Ruiz)

Así avanzan el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Tren Maya

Las autoridades consideran que el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto y el Tren Maya serán piezas fundamentales para consolidar la recuperación turística del municipio.

El aeropuerto, inaugurado a finales de 2023, cuenta con conexión terrestre hacia la ciudad de Tulum y con la estación Tulum Aeropuerto del Tren Maya, lo que permite enlazar a los visitantes con otros destinos de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

Como parte de la estrategia para aumentar la ocupación durante la temporada vacacional, también se han impulsado campañas de promoción y el incremento temporal de vuelos hacia el destino, especialmente mediante Mexicana de Aviación.

En tanto, el Tren Maya continúa operando sus estaciones en Tulum y Tulum Aeropuerto, facilitando la conexión entre la Riviera Maya, Cancún, Bacalar, Chetumal y el resto del circuito ferroviario del sureste mexicano.

El Gobierno federal busca que esta infraestructura complemente la oferta turística y facilite recorridos multidestino para los visitantes.

Tren Maya CANCÚN, QUINTANA ROO, 29DICIEMBRE2025.- El director general del Tren Maya, Óscar David Lozano, dio a conocer que ya iniciará la operación de "El expreso de Año Nuevo", el tren de larga distancia y de lujo, por lo que, solamente habrá 3 de la flota. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM (Elizabeth Ruiz)

¿Por qué se lanzó este plan?

Sectur reconoció que Tulum enfrenta el reto de recuperar dinamismo tras una disminución en la afluencia de visitantes registrada en distintos periodos recientes.

Con Operación Tulum, el Gobierno pretende hacer más accesible el destino, mejorar los servicios públicos y consolidar la infraestructura construida en la región para atraer nuevamente turismo nacional e internacional.