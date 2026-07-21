¿Qué pasó con el examen de la UNAM? El rector ordena revisar todo el proceso tras dudas por IA o ‘trampas’ en la prueba

Revisión en la UNAM El rector Leonardo Lomelí ordenó investigar las respuestas de los exámenes de admisión. (Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revisará a fondo el proceso de selección para ingresar a licenciatura luego de las dudas que surgieron tras la publicación de los resultados del primer examen de admisión realizado completamente en línea.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la elaboración de un informe detallado sobre el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

El documento analizará tanto el desarrollo del proceso como los resultados obtenidos por los aspirantes que presentaron la evaluación de manera remota.

El fin de semana, usuarios en redes sociales difundieron análisis estadísticos que muestran un comportamiento inusual en la distribución de aciertos de algunas de las carreras con mayor demanda, como Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial.

Las comparaciones con procesos anteriores alimentaron cuestionamientos sobre si factores como el uso de inteligencia artificial o la modalidad desde casa pudieron influir en los resultados.

Hasta ahora, la UNAM no ha encontrado evidencia de un fraude generalizado.

Comisión de expertos de la UNAM analizará el examen

Como parte de la revisión, el rector también ordenó la creación de una comisión técnica integrada por especialistas de distintas disciplinas de la Universidad.

De acuerdo con el comunicado, este grupo analizará el informe, el procedimiento utilizado durante el examen y los resultados del concurso de selección con el objetivo de identificar todos los factores que pudieron influir en el desempeño de los aspirantes.

La UNAM señaló que el estudio se realizará con rigor académico y criterios técnicos, además de que buscará generar propuestas para fortalecer y mejorar los futuros procesos de admisión.

También revisarán exámenes cancelados... y prometen transparencia

La Universidad informó que continúa atendiendo a los aspirantes no seleccionados que solicitaron la revisión de su examen.

Además, quienes tuvieron cancelada su participación por irregularidades detectadas durante la aplicación ya están siendo citados para conocer personalmente las evidencias que sustentaron esa decisión.

Durante el proceso de admisión, la UNAM informó que utilizó herramientas de monitoreo e inteligencia artificial para detectar posibles anomalías.

Posteriormente confirmó la cancelación de alrededor del 2 por ciento de las evaluaciones y presentó denuncias contra personas y empresas que presuntamente ofrecían ayuda ilegal para responder el examen.

La Universidad informó que una vez concluido el análisis dará a conocer los resultados a la brevedad, además de que refrendo su compromiso con la transparencia en los procesos de admisión.