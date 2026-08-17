Captura de El Chapo: Revelan videos inéditos del momento en que lo arrestaron

Joaquín "El Chapo" Guzmán Nuevos videos del momento de su captura en 2016. (EFE)

El periodista Héctor de Mauleón difundió en El Universal imágenes nunca antes vistas de la captura de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. En él, el criminal habla sobre su trayectoria y detalla sus planes para el futuro del Cártel de Sinaloa.

¿Qué dijo El Chapo en nuevos videos de su captura?

Hace 10 años, dos agentes de la Policía Federal detuvieron a El Chapo el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. El líder de el Cartel de Sinaloa había escapado del penal de máxima seguridad del Altiplano por medio de un túnel 6 meses antes. Desde entonces, Guzmán ha permanecido en cadena perpetua en los Estados Unidos. Recientemente, trascendió una carta que el narcotraficante redactó solicitando su extradición a México. Su recaptura es un evento que hoy en día es retratado en películas como La Captura, producida por Netflix y que toma crónicas del periodista Héctor de Mauleón como referencia.

En uno de los video difundidos por el periodista de El Universal, se ve a Guzmán lavándose la cara después de ser capturado. En otro que ha interesado más, El Chapo habla con agentes federales tras haberse aseado.

El líder del Cártel de Sinaloa menciona a la organización rival Los Zetas, indicando que mientras que ellos se dedicaban a actividades como robos y secuestros, él acumuló su fortuna a través del tráfico de drogas. “Yo me dediqué a sembrar mota, traficar. A robar no. Nadie puede decir que yo le haya robado” comentó Guzmán.

De igual manera, expresó que él no buscaba enfrentar a las autoridades y habla sobre las instrucciones que dejó a sus hijos en caso de su captura. “Yo les tengo bien dicho [...] si un día yo fracaso, ustedes no quiero que vayan a pelear con algún policía.[...] No va a haber guerra, para nada”, afirmó El Chapo.