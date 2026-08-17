Hicieron trampa... pero “poquita”: aspirante admite uso de calculadora científica en examen de la UNAM (VIDEO)

Nueva oportunidad Aspirantes de la UNAM hicieron en el Palacio de los Deportes el examen de control de la UNAM. (Iván Guevara)

El examen de control de la UNAM comenzó este lunes en el Palacio de los Deportes con un ambiente de mayor vigilancia que el observado durante la primera prueba en línea. Entre los miles de aspirantes convocados para repetir la evaluación, algunos reconocieron que en el examen original utilizaron herramientas externas para resolver reactivos, aunque aseguran que no consideran que eso haya definido completamente su resultado.

Ese es el caso de Sujey Cerezo, de 24 años, quien fue seleccionada en la primera vuelta tras obtener 103 aciertos. Mientras esperaba ingresar a la sede, aceptó que recurrió a una calculadora científica durante la prueba virtual.

“Sinceramente era muy lógico, por la implementación del nuevo sistema en línea, que hubiera trampas. Yo me apoyé de una calculadora científica, lo cual me ayudó, siento que mucho, en el apartado de matemáticas y ecuaciones”, relató.

La joven consideró que la posibilidad de utilizar dispositivos externos era una consecuencia previsible del nuevo esquema digital implementado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Era muy lógico, como todos los mexicanos conocemos, el que no transa no avanza”, comentó en entrevista con LA CRÓNICA DE HOY.

👆Una aspirante de la UNAM, que realizó su examen de control esta mañana en el Palacio de los Deportes, declaró para la Crónica de Hoy que utilizó una calculadora científica para ayudarse en su primera prueba en línea.



La joven, quien dijo que en su primer examen obtuvo 103… pic.twitter.com/YgpB9kOx6y — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 17, 2026

“Ahora sí hubo mucho más control”

A diferencia de la evaluación realizada desde casa, Sujey aseguró que el examen de control presencial cuenta con mayores medidas de seguridad.

“Hubo mucho más control en la segunda vuelta, ya presencial”, afirmó al señalar que el ingreso, la identificación de los aspirantes y la supervisión durante la prueba fueron más estrictos que en el examen original.

También recordó que, durante la primera evaluación, incluso tuvo dificultades para conseguir un equipo de cómputo desde el cual presentar el examen.

Otra estudiante, llamada Karla Regina, dijo a LA CRÓNICA DE HOY que “hay jóvenes que estudiaron y se esforzaron”, calificando como injusto el proceso de evaluación y pidiendo mayor claridad en los criterios aplicados.

La UNAM endureció la vigilancia tras el escándalo

El examen de control fue organizado por la UNAM después de detectar irregularidades y posibles fraudes durante la aplicación del examen de admisión en línea, realizada entre mayo y junio.

La nueva evaluación se desarrolla en tabletas electrónicas sin conexión a internet, con distintas versiones del examen, vigilancia permanente y controles de identidad para reducir el riesgo de nuevas trampas.

Prueba nueva Miles de aspirantes se apersonaron en el Palacio de los Deportes para presentar el examen de control de la UNAM (Iván Guevara)

También hubo ausentismo en las sedes de los estados

Mientras en la Ciudad de México inició la aplicación para miles de aspirantes, en las primeras sedes instaladas en León, Guanajuato, y Oaxaca se registró un importante nivel de ausentismo.

De acuerdo con datos de la propia UNAM, alrededor del 30 por ciento de los aspirantes convocados no acudió a presentar el examen de control en las sedes foráneas. En León, durante la primera jornada asistieron 501 de los 736 jóvenes esperados, mientras que en Oaxaca la tendencia de inasistencia fue similar.

Entre las principales razones mencionadas por los aspirantes estuvieron los costos de traslado, las dificultades logísticas para viajar y el desacuerdo con tener que repetir una evaluación en la que algunos ya habían obtenido un lugar.

¿Por qué la UNAM aplicó un examen de control?

La máxima casa de estudios convocó a 58 mil aspirantes a presentar nuevamente la prueba luego de detectar comportamientos estadísticos atípicos e indicios de fraude durante el examen virtual.

El examen de control fue dirigido tanto a quienes habían sido aceptados provisionalmente como a aspirantes que, pese a no obtener un lugar, alcanzaron puntajes equivalentes a los mínimos históricos de ingreso para sus respectivas carreras. Los resultados definirán de manera definitiva quiénes ocuparán los lugares disponibles para el ciclo escolar 2026-2027._Con información de Brayan Chaga.