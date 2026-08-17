INE destinará más de 10 mil mdp para financiar a partidos y candidaturas en comicios del 2027

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (CPyPP)

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que su Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (CPyPP), discutió y aprobó el anteproyecto de acuerdo mediante el cual se determinó el financiamiento público federal de los partidos políticos y de las candidaturas independientes para el ejercicio 2027, La cantidad acordada equivale a 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos.

La Comisión, integrada por las consejeras, Norma De La Cruz Magaña y Carla Humphrey Jordan y los consejeros, Uuc-kib Espadas Ancona, Arturo Castillo Loza y Arturo Chávez López, fundamentó su acuerdo en el Artículo 41 de la Constitución, que garantiza a los Partidos Políticos Nacionales los elementos para llevar a cabo sus actividades y que también señala las reglas del financiamiento para las campañas electorales, al mismo tiempo que asegura que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

La CPyPP definió un monto total de siete mil 879 millones 331 mil 706 pesos, de los cuales se estableció que los partidos de reciente creación, Paz y Somos México, recibirán cada uno 157 millones 586 mil 634 pesos, equivalentes al 2 % del financiamiento ordinario total, en tanto que la bolsa restante, por un monto de siete mil 564 millones 158 mil 438 pesos, se distribuirá entre las seis fuerzas nacionales que participaron en la elección federal de 2024, aplicando la fórmula constitucional de 30% igualitario y 70% proporcional de acuerdo con la votación obtenida en diputaciones.

Considerando que en 2027 únicamente se renovará la Cámara de Diputados y Diputadas, en torno de las actividades de campaña, se fijó un financiamiento equivalente al 30 % del ordinario de cada partido, con una bolsa total de dos mil 363 millones 799 mil 512 pesos. En el caso de las candidaturas independientes, se determinó un monto de 47 millones 275 mil 990 pesos, que será distribuido entre quienes obtengan registro.

Respecto de actividades específicas, se aprobó un financiamiento de 236 millones 379 mil 951 pesos, equivalente al 3% del ordinario, bajo la misma lógica de distribución constitucional. En cuanto a prerrogativas, la postal asciende a 315 millones 173 mil 272 pesos, mientras que se reservarán 52 millones 528 mil 878 pesos con 64 centavos, para garantizar acceso a candidaturas independientes. La prerrogativa telegráfica se mantiene en 693 mil 496 pesos, distribuida de manera igualitaria entre los ocho partidos nacionales.

Finalmente, se señaló que cada partido deberá destinar al menos el 3% de su financiamiento ordinario a actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, lo que representa un monto global de 236 millones 379 mil 950 pesos.