Regreso a clases 2026: ¿Cuándo es y cuáles son las fechas importantes para lo que resta del año?

Regreso a clases 2026 El ciclo escolar 2026-2027 comienza a finales de agosto. (cuartoscuro)

Se acerca el regreso a clases para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Descubre cuándo es y cuáles son las fechas a tomar en cuenta para el ciclo escolar este 2026.

¿Cuándo es el regreso a clases?

El pasado 15 de julio la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el calendario para el ciclo escolar 2026-2027. Este constará de 185 días para educación preescolar, primaria y secundaria. Para educación normal tendrá 190 días.

La clases para todos los niveles iniciarán el próximo lunes 31 de agosto. Los estudiantes aún tienen un par de semanas más para adquirir todos los útiles que necesitarán para el arranque de clases.

En lo que resta del 2026, los alumnos contarán con 6 días de asueto, 3 de ellos por Consejo Técnico, y un periodo vacacional. El más próximo de ellos será el 16 de septiembre, Día de la Independencia. El resto serán los siguientes:

Viernes 25 de septiembre : Consejo Técnico

: Consejo Técnico Viernes 30 de octubre : Consejo Técnico

: Consejo Técnico Lunes 2 de noviembre : Día de Muertos

: Día de Muertos Lunes 16 de noviembre : Día de la Revolución.

: Día de la Revolución. Viernes 27 de noviembre: Consejo Técnico.

Las vacaciones de invierno comenzarán el 21 de diciembre de 2026 y el alumnado regresará a las aulas el 7 de enero de 2027 para continuar con el ciclo escolar.