Nuevo apagón masivo de CFE 2 de septiembre 2026: estados, colonias y horarios de los cortes de luz programados

Apagón masivo de la CFE hoy 7 de abril: colonias afectadas, horarios y lo que debes saber para que no te agarre desprevenido

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado un nuevo corte nacional de electricidad para este miércoles 2 de septiembre, que afectará a diversas colonias y municipios del país, dejando a miles de familias sin servicio eléctrico durante varias horas.

Aunque la empresa ha destacado que estos cortes son parte de acciones necesarias para mejorar la infraestructura y garantizar la estabilidad del suministro a largo plazo, la sola mención de un “apagón masivo” ha generado inquietud entre residentes y negocios que dependen del servicio en su vida cotidiana.

Por ello, en esta nota te decimos qué estados se verán más afectados por esta maniobra para que tomes precauciones en caso de que vivas en alguna de estas zonas.

¿Por qué razón está programado un apagón por la CFE?

En fechas recientes, diversos estados y municipios han sido incluidos en cronogramas oficiales, tanto por trabajos de mejora y reparación de líneas eléctricas como por daños derivados de condiciones climáticas recientes.

Asimismo, la propia Comisión ha explicado que estos cortes programados no son fortuitos ni producto de una falla repentina, sino parte de labores técnicas planificadas para reforzar, reparar y modernizar la red eléctrica en puntos clave del país. Se pretende con ello evitar fallas mayores o interrupciones no programadas en el futuro y mejorar la calidad del servicio en general.

¿Qué estados/colonias se verán afectados por este apagón masivo este 2 de septiembre?

Tijuana, Baja California

En Tijuana se tiene previsto un corte de luz de alrededor de seis horas, a partir de las 9:00 de la mañana, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las zonas donde se suspenderá el servicio son Cerro Colorado I y II, Fraccionamiento Medina Mediterránea, Jacarandas, Delegación San Antonio de los Buenos, Colonia 10 de Mayo, El Dorado Residencial, Colonia López Portillo, Colonia Azteca, Lomas Terrabella, Zona Río y Colonia Miraflores.

Hermosillo, Sonora

En Hermosillo continúan los trabajos de monitoreo y atención a los reportes relacionados con cortes de luz intermitentes en la zona norponiente de la ciudad.

Entre las colonias que han registrado estas fallas se encuentran Villa Mercedes, Esplendor, Los Arroyos y La Cholla, donde los problemas estarían relacionados con sobrecalentamientos en parte de la infraestructura eléctrica local.

Península de Yucatán

Luego del megaapagón provocado por actos de vandalismo, que dejó sin electricidad a más de 1.3 millones de usuarios en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas durante la noche del lunes, el servicio ya fue restablecido por completo.

A pesar de ello, la CFE mantiene trabajos de mantenimiento en distintas zonas de la región, por lo que se tienen contempladas nuevas suspensiones temporales del suministro. En algunos puntos, los cortes podrían durar hasta cinco horas o incluso más.

Veracruz

En Veracruz también se contempla una suspensión temporal del servicio eléctrico. La CFE informó que el corte será de las 9:30 de la mañana a las 2:00 de la tarde en el sector Centro.

Las zonas afectadas incluyen la calle Ignacio Allende y las avenidas Ignacio Zaragoza y Melchor Ocampo, en el tramo comprendido entre Miguel Hidalgo y Nicolás Bravo.

La suspensión se debe a distintos trabajos en la zona, entre ellos poda de árboles, cambio de postes y retensionado de las redes eléctricas.

¿Cómo prepararte ante un apagón anunciado?

Expertos y autoridades recomiendan tomar medidas simples pero efectivas para minimizar el impacto de estos cortes, especialmente si se prolongan durante varias horas: