Monte de Piedad cumple casi un año en huelga: ¿qué ha pasado, qué sigue y por qué un sindicato pide volver a trabajar?

Un año de huelga El conflicto laboral del Monte de Piedad está por cumplir 12 meses. (Cuartoscuro)

A unos días de que se cumpla un año del estallamiento de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, el conflicto laboral sigue sin una solución definitiva y mantiene cerradas cientos de sucursales en el país.

Sin embargo, un nuevo elemento ha surgido en medio de las negociaciones: el Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad pidió poner fin al paro y reanudar las actividades, al considerar que la prolongación del conflicto pone en riesgo tanto los empleos como la viabilidad de la institución.

Mientras el sindicato titular mantiene la huelga iniciada el 1 de octubre de 2025, miles de clientes, como ha documentado LA CRÓNICA DE HOY en distintas notas periodísticas, continúan con dudas sobre el futuro de sus prendas empeñadas, los refrendos y la reapertura de las sucursales.

Aquí te explicamos qué ha ocurrido durante estos casi 12 meses y cuáles son los escenarios que podrían definir el desenlace del conflicto.

La huelga del Monte de Piedad está por cumplir un año

La huelga del Nacional Monte de Piedad comenzó el 1 de octubre de 2025, luego de que la institución y el sindicato no alcanzaran un acuerdo en la negociación del contrato colectivo de trabajo.

Desde entonces, más de 300 sucursales en todo el territorio nacional permanecen sin operar de manera habitual, afectando a miles de personas que utilizan los servicios de empeño como una fuente de financiamiento para enfrentar gastos familiares, escolares, médicos o emergencias económicas.

Con el andar de los meses, el conflicto se ha convertido en uno de los más prolongados en la historia reciente del Monte de Piedad, institución que data desde el periodo virreinal, y mantiene en incertidumbre tanto a trabajadores como a clientes.

¿Qué originó el conflicto laboral en el Monte de Piedad?

El desacuerdo surgió durante la revisión del contrato colectivo de trabajo entre el Nacional Monte de Piedad y el sindicato titular.

Las negociaciones se centraron en diversos aspectos laborales y contractuales; sin embargo, las partes no lograron construir un acuerdo que evitara el estallamiento de la huelga.

A lo largo de casi un año se han realizado diversas mesas de diálogo, aunque hasta el momento no se ha anunciado un convenio definitivo que permita levantar el paro y reabrir la totalidad de las sucursales.

¿Por qué un sindicato pide volver a trabajar?

En medio del conflicto, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad hizo un llamado para concluir la huelga y permitir el regreso de los trabajadores a sus centros laborales.

Su dirigente, Gerardo Díaz, señaló que mantener cerrada la institución durante casi un año afecta tanto a los empleados como a los usuarios del servicio prendario y puede poner en riesgo el futuro del Monte de Piedad.

El dirigente explicó que regresar a laborar no significa renunciar a los derechos laborales ni abandonar las demandas de los trabajadores, sino buscar una solución que permita preservar la operación de una institución con más de dos siglos de historia.

¿Qué postura mantiene el sindicato que estalló la huelga?

Hasta ahora, el sindicato titular del contrato colectivo mantiene su postura respecto a las negociaciones y no ha anunciado un acuerdo para levantar el movimiento.

Por ello, la reapertura total de las sucursales sigue sin una fecha definida y el conflicto continúa en espera de que ambas partes logren un consenso que permita poner fin al paro laboral.

¿Qué pasa con las prendas empeñadas durante la huelga?

Una de las principales preocupaciones de los clientes del Monte de Piedad es el destino de las prendas empeñadas.

La institución ha informado en diferentes ocasiones que los bienes permanecen bajo resguardo y ha implementado esquemas extraordinarios para ampliar plazos y actualizar calendarios relacionados con refrendos, pagos y recuperación de prendas, con el objetivo de reducir las afectaciones provocadas por la suspensión de actividades.

No obstante, especialistas recomiendan que los usuarios consulten los canales oficiales del Nacional Monte de Piedad para conocer las fechas vigentes y las medidas aplicables a cada contrato de empeño.

Sede central de Monte de Píedad en huelga CIUDAD DE MÉXICO, 23NOVIEMBRE2025.- Continúa la huelga en la sede central del Monte de Piedad, el día de ayer este paro fue declarado legal por Tribunal Federal Laboral, esto luego de que la empresa calificar a la huelga como ilegal. El paro de labores inicio desde el 1 de noviembre. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

¿Qué sigue para el Monte de Piedad?

A escasos días del primer aniversario de la huelga, el conflicto entra en una etapa decisiva.

Entre los posibles escenarios se encuentran un acuerdo entre las partes, una resolución derivada de los procesos legales relacionados con el caso o la prolongación del paro más allá del primer año.

En tanto, miles de clientes continúan a la espera de la reapertura de las sucursales y de una solución definitiva que permita normalizar los servicios del Nacional Monte de Piedad.