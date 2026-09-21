Polo se intensifica y ya es Huracán este 21 de septiembre: ¿Cuál es su trayectoria y qué estados afectará?

Huracán Polo La CONAGUA y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informaron de esta nueva categoría y la actualización sobre su intensidad y trayectoria.

Los pronósticos climatológicos se cumplieron y la tormenta tropical Polo se convirtió ya en un Huracán en el Océano Pacífico, lo que ha puesto en alerta a las autoridades de nuestro país debido a las posibles afectaciones por su cercanía a nuestro país. Además, se mantiene la posibilidad de que su fuerza continúe incrementando hasta llegar a categoría 5.

Anuncian que Polo ya es Huracán

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó a las 11:45 horas de este lunes 21 de septiembre que la tormenta tropical ya se había intensificado al grado de Huracán, situación que también ya habían advertido las autoridades de CONAGUA en nuestro país.

Hurricane #Polo Advisory 4A (12 PM CST, Mon Sep 21): Polo Now a Hurricane. Forecast to Continue to Rapidly Intensify Offshore of Mexico. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 21, 2026

Minutos más tarde, la propia CONAGUA corroboró esta información, alertando a la población y a las autoridades de Protección Civil para estar pendientes del paso y de la evolución de este fenómeno meteorológico.

¿Dónde se encuentra el Huracán Polo y cuál es su trayectoria?

En su reporte más actualizado, la CONAGUA señaló que Polo se intensificó a un huracán de categoría 1 mientras se encuentra a 305 kilómetros al sur-suroeste del estado de Guerrero. Su potencia actual es de vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y un desplazamientos de 7 kilómetros por hora.

De acuerdo con los propios pronósticos de la entidad, se espera que en los próximos días continúe incrementando su intensidad y que escale hasta ser un huracán de categoría 5, lo que es el máximo en la escala Saffir-Simpson, logrando vientos superiores a los 252 kilómetros por hora.

En cuanto a su trayectoria, se espera que Polo se acerque a las costas mexicanas en el Pacífico y de un giro hacia el noroeste, por lo que no estaría tocando tierras mexicanas directamente. Sin embargo, su presencia y su intensidad podrían generar vientos y lluvias en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco durante los próximos días.