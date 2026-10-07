AMLO dejó la política… pero su familia no: estos son los parientes que ocupan o buscan cargos públicos

Familiares de AMLO Desde Andy hasta Pío López Obrador, parientes del expresidente buscan cargos públicos en 2027. (Cuartoscuro)

Tras concluir su mandato el 30 de septiembre de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció su retiro de la vida política y aseguró que no participaría en actividades públicas ni en la conducción de Morena... aunque, eso sí, aún sigue donando dinero para el partido.

Distintos integrantes de su familia, asimismo, continúan vinculados a la política, ya sea mediante cargos en gobiernos estatales, funciones partidistas o aspiraciones para competir en las elecciones federales y locales de 2027.

Lo anterior pese a que en su nuevo libro, llamado Pueblo, el ex titular del Ejecutivo llama a sus correligionarios del partido guinda a no permitir el nepotismo y no postular familiares a cargos públicos.

Estos son algunos de los casos documentados de parientes de López Obrador que permanecen en la política o aspiran a una candidatura para el actual proceso electoral de 2026-2027.

Andy López Beltrán busca una diputación federal

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, es el hijo del expresidente con mayor actividad política.

Después de desempeñarse como secretario de Organización de Morena entre 2024 y 2026, dejó ese cargo para registrarse como aspirante a una candidatura a diputado federal por el Distrito 6 de Tabasco, como parte del proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027.

De acuerdo con Morena, los aspirantes debían separarse previamente de los cargos partidistas o públicos que ocuparan para participar en el proceso interno.

El hijo del expresidente denunció, en agosto de 2026, que Estados Unidos le canceló la Visa, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

José Ramiro López Obrador es secretario de Gobierno de Tabasco

José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente, ocupa actualmente la Secretaría de Gobierno de Tabasco, dentro de la administración encabezada por el gobernador Javier May Rodríguez.

Como titular de esa dependencia, coordina la política interior del estado y la relación entre el Poder Ejecutivo, municipios y otros poderes públicos de dicho estado del sureste mexicano.

Pío López Obrador también busca participar en política

Pío López Obrador, otro de los hermanos del exmandatario, ha manifestado su intención de competir por un cargo de elección popular y ha participado en procesos internos de Morena para definir candidaturas rumbo a los comicios de 2027.

Su nombre, sin embargo, ha permanecido ligado a la actividad política del partido desde el sexenio anterior... y no libre de polémica, luego de que estalló un escándalo durante 2020 en el que fue exhibido recibiendo sobres de dinero para supuestamente financiar campañas de Morena.

El hermano de AMLO publicó ayer un video en el que reveló que se registró para contender por una diputación federal, en las próximas elecciones federales del 2027.

🏛️📣 Pío López Obrador se registró para buscar una diputación federal, sumándose al proceso interno de selección rumbo a la próxima integración del Congreso. 🗳️📍 El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador formalizó su participación en la contienda, con la intención de representar a Morena en el proceso electoral. Su registro vuelve a colocar los reflectores sobre la presencia de familiares de figuras políticas en los espacios de representación pública. #PioLopezObrador #Morena #PoliticaMexicana — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 6, 2026

Sobrinos de AMLO también tienen presencia política

La presencia política de la familia López Obrador también alcanza a algunos de sus sobrinos.

Entre ellos se encuentra José Braña Mojica, diputado federal por Morena, quien ha expresado su intención de competir por la alcaldía de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

También figura Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada local de Morena en Tamaulipas, quien ha sido mencionada como posible aspirante a la presidencia municipal de Tampico rumbo al proceso electoral de 2027.

Ambos son familiares del expresidente por la rama de las hermanas Mojica Obrador.

¿Qué ocurre con los demás hijos de López Obrador?

Además de Andy, el expresidente tiene otros tres hijos:

José Ramón López Beltrán , quien no ocupa actualmente un cargo público y ha señalado que trabaja en el sector privado.

, quien no ocupa actualmente un cargo público y ha señalado que trabaja en el sector privado. Gonzalo Alfonso López Beltrán (“Bobby”) , quien ha participado en actividades empresariales, como Chocolates Rocío, y ha sido identificado como operador político de Morena, aunque actualmente no desempeña un cargo de elección popular.

, quien ha participado en actividades empresariales, como Chocolates Rocío, y ha sido identificado como operador político de Morena, aunque actualmente no desempeña un cargo de elección popular. Jesús Ernesto López Gutiérrez, el hijo menor del expresidente, quien continúa sus estudios universitarios y no participa en actividades políticas públicas.

AMLO... ¿ de verdad mantiene su retiro de la vida pública?

Desde que dejó la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que permanece retirado de la actividad política y que no interviene en las decisiones del Gobierno federal ni en la dirigencia de Morena.

Sin embargo, como reveló LA CRÓNICA DE HOY, el expresidente aún cumple con sus obligaciones partidistas al interior del partido guinda, como dar su aportación económica de 365 pesos anuales.

Asimismo, aunque el exmandatario está retirado, publicó la semana pasada un nuevo libro, llamado Pueblo, donde da recomendaciones a Morena, como evitar el nepotismo, y defiende a sus correligionarios como Rubén Rocha, a quien, considera, es perseguido por Estados Unidos mediante pruebas legales “hechizas”.