¿Habrá consultas y cirugías en el IMSS este 13 de octubre? Así será la megamarcha de los trabajadores

Trabajadores alistan megamarcha CIUDAD DE MÉXICO, 12OCTUBRE2026.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI y bloquearon la avenida Cuauhtémoc, a la altura de las estaciones del Metro y Metrobús Centro Médico, como parte de las movilizaciones que comenzaron el 1 de octubre para exigir mejores condiciones laborales, un aumento salarial justo, un retiro digno, así como la restitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una megamarcha este martes 13 de octubre para exigir mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos, así como la atención a diversas demandas sindicales.

Ante esta movilización, te explicamos cómo operarán los hospitales y clínicas del instituto y si habrá consultas, cirugías y otros servicios.

Hasta la mañana de este martes, el IMSS no ha informado la suspensión de consultas, cirugías programadas, servicios de urgencias ni de la atención médica como consecuencia de la movilización.

Tampoco se ha emitido un aviso institucional sobre el cierre de unidades médicas.

¿Habrá consultas en el IMSS este 13 de octubre?

Hasta ahora, las consultas médicas continúan programadas de manera habitual, ya que la protesta consiste en una movilización de trabajadores y no en un anuncio oficial de suspensión general de actividades en las unidades del instituto.

Sin embargo, los pacientes podrían enfrentar complicaciones para llegar a tiempo a sus citas debido a los bloqueos y afectaciones viales previstas en distintos puntos de la Ciudad de México y otras entidades donde también habrá manifestaciones.

Servicio médico continuará, asegura Zoé Robledo

Frente a las movilizaciones, el director general del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que los servicios médicos se mantienen en operación y llamó a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica, sin afectar el acceso a hospitales, clínicas, áreas de urgencias ni el paso de ambulancias.

Además, aseguró que el instituto mantiene disposición al diálogo con los trabajadores para atender sus demandas y anunció un proceso de recorridos y reuniones en los 277 hospitales del IMSS para conocer de primera mano las necesidades del personal y las condiciones de operación.

¿Las cirugías programadas siguen en pie?

Hasta el momento, no existe un comunicado del IMSS que indique la cancelación de cirugías programadas por la megamarcha.

Las intervenciones quirúrgicas continúan conforme a la programación de cada hospital, aunque las autoridades recomiendan a quienes tengan procedimientos agendados salir con suficiente anticipación para evitar retrasos ocasionados por el tránsito.

¿Las urgencias funcionarán con normalidad?

Los servicios de Urgencias del IMSS deben mantenerse en operación, ya que se trata de una atención esencial para la población derechohabiente y no se ha informado sobre interrupciones derivadas de la protesta.

En caso de requerir atención médica urgente, el instituto mantiene habilitados sus servicios hospitalarios.

¿Qué hacer si tienes una cita en el IMSS hoy?

Si eres derechohabiente y tienes una consulta, estudio o cirugía programada para este martes 13 de octubre, se recomienda:

Salir con mayor anticipación de lo habitual.

Consultar el estado del tránsito y las rutas alternas antes de trasladarte.

Considerar posibles retrasos en vialidades cercanas a hospitales y clínicas.

Mantenerte atento a los canales oficiales del IMSS por si se emite algún aviso relacionado con la atención médica.

¿Por qué habrá una megamarcha del IMSS?

La movilización fue convocada por trabajadores del instituto que exigen mejores condiciones laborales, mayor abasto de medicamentos e insumos, así como atención a diversas demandas sindicales y operativas.

Aunque las protestas podrían provocar importantes afectaciones a la movilidad, hasta el momento no existe un anuncio oficial de suspensión de consultas, cirugías o servicios de urgencias por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los derechohabientes pueden consultar cualquier actualización a través de los canales oficiales del IMSS, ya que cualquier modificación en la prestación de los servicios médicos será comunicada por la institución.

¿Cómo será la megamarcha del IMSS este 13 de octubre?

La movilización fue convocada por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes exigen mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos, así como atención a diversas demandas relacionadas con la operación de hospitales y clínicas.

De acuerdo con las convocatorias difundidas por los organizadores, la concentración iniciará por la mañana en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, desde donde los contingentes avanzarán hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Se prevé que la marcha afecte importantes vialidades de la capital, entre ellas avenida Cuauhtémoc, Paseo de la Reforma, Eje Central, Circuito Interior, Calzada de Tlalpan y calles cercanas a Palacio Nacional, por lo que se recomienda a los automovilistas y usuarios de transporte público anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.



