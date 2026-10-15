Gana el NO en la Consulta Salarial del IMSS, según la disidencia: ¿qué significa esto y puede haber huelga?

Gana el NO en el IMSS Trabajadores del Instituto rechazaron el aumento propuesto por las autoridades y el sindicato. (Especial)

La disidencia del IMSS aseguró que triunfó el NO en la consulta para definir si los trabajadores de la institución aceptarán o no el aumento de salario propuesto por las autoridades y el sindicato.

Con corte a la media noche del jueves 15 de octubre, los primeros reportes del conteo de la Consulta Salarial 2026-2027 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) perfilan a que la mayoría de los trabajadores votó por rechazar la propuesta de incremento salarial negociada entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y las autoridades del instituto.

Sin embargo, al cierre de la jornada el resultado aún estaba pendiente de ser oficializado por las instancias correspondientes.

La consulta fue organizada para que los trabajadores sindicalizados decidieran si aceptaban o rechazaban un incremento salarial global de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento de aumento directo al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

Dicha propuesta, sin embargo, ha sido cuestionada por sectores de la base trabajadora, que realizaron una megamarcha el pasado 13 de octubre en la Ciudad de México, al considerar que el incremento no compensa la inflación ni las condiciones laborales que enfrentan en hospitales y clínicas, por lo que debería ser del 10 por ciento.

¿Habrá huelga en el IMSS?

El triunfo del “no” significa que una parte mayoritaria de los trabajadores que participaron en la consulta rechazó la propuesta salarial presentada por la dirigencia del sindicato, tras una negociación con el Gobierno federal.

Por lo tanto, es probable que haya nuevas movilizaciones en los próximos días, aunque esto no significa que, en automátivc, los trabajadores del Instituto se declaren en huelga.

Para que exista una huelga legal deben cumplirse procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, entre ellos la presentación de un emplazamiento, el cumplimiento de plazos y otros requisitos jurídicos.

Es decir, el rechazo al aumento salarial por sí solo no paraliza los servicios del IMSS.

¿Qué sigue después de la consulta?

Una vez concluido el conteo oficial, el SNTSS deberá informar los resultados definitivos de la votación.

En tanto, el Movimiento Nacional de Trabajadores de Base del IMSS ha asegurado los días previos que buscará mantener la presión para exigir una renegociación del incremento salarial e incluso ha anunciado nuevas movilizaciones en caso de que sus demandas no sean atendidas.

En las últimas semanas trabajadores del IMSS realizaron marchas y protestas en distintos estados del país para exigir un incremento salarial superior al propuesto, mayor contratación de personal, mejor abastecimiento de medicamentos e insumos, así como cambios en la dirigencia sindical, liderada por Rafael Olivos.