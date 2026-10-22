Módulos de registro a pensiones para el Bienestar ¿Cuál me toca y cómo ubicarlos? (Pexels)

En el mes de octubre se encuentra la convocatoria abierta para dos de los programas sociales que brinda el Gobierno de México. De acuerdo a la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, del 19 de octubre al 25 de octubre en todo el país se realizará el registro para las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la de Mujeres del Bienestar.

Para ambos programas se ha anunciado que el registro se hará de manera presencial, por lo que los solicitantes tendrán que acudir a los módulos de registro que brindan atención de lunes a domingo de las 09:00 horas hasta las 16:00 horas.

¿Cómo ubicar el módulo de registro del Bienestar que me toca?

La ubicación de los módulos se puede consultar en la página de la Secretaría del Bienestar y, para saber a cuál acudir para realizar el registro, este corresponderá conforme a la alcaldía en la que viva el solicitante; solo tendrá que respetar el calendario de registro que va conforme a la primera letra del primer apellido.

Estos son los pasos para encontrar el módulo que te corresponde:

Entrar a la página web Secretaría del Bienestar. Seleccionar el estado en el que resides. Seleccionar el municipio o alcaldía. Dar clic en Buscar.

Una vez realizados estos pasos, aparecerán los módulos a los que puedes acudir, así como la dirección. Otra opción es visitar la página web ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, aunque se recomienda revisar bien cuál es la atención que brindan los módulos seleccionados.

¿Cuál es el calendario del registro de las pensiones para el Bienestar?

Actualmente, se encuentra abierto el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la de las Mujeres del Bienestar; ambos programas responden al mismo calendario de registro, el cual se realiza de acuerdo a la primera letra del primer apellido de la persona solicitante.

Este es el calendario para el registro de las pensiones para el Bienestar: