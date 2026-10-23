Interpol confirma que retiró ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: ¿Cuál es la situación legal de la pareja?

Inés Gómez Mont Interpol cancela su ficha de aprehensión. (cuartoscuro/Wikipedia)

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) confirmó cancelación de la ficha roja contra la conductora de televisión Inés Gómez Mont. Ella y su esposo están vinculados a varios delitos fiscales en México.

¿Por qué cancelaron ficha roja contra Inés Gómez Mont?

Desde 2020, la conductora de televisión es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, evasión fiscal y generar dinero de forma ilícita. Fue acusada formalmente en 2021, junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, de malversar 3 mil millones de pesos, desvío de fondos y lavado de dinero, además de estar vinculada con el crimen organizado. Gómez Mont negó las acusaciones. Aquel mismo año, la Interpol expidió la orden de aprehensión para ella y su marido.

El paradero de ambos fue tema de especulación, pero se confirmó que la pareja reside en Pinehurst, Florida. Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025 a causa de un reingreso no autorizado. El empresario pagó una fianza y obtuvo libertad condicional. Está a la espera de una audiencia migratoria en noviembre de este año.

Desde el 25 de septiembre la Interpol hizo efectiva la cancelación de la ficha roja contra los acusados. La presidenta de México Claudia Sheinbaum dio a conocer el hecho durante su mañanera del 30 de septiembre. Reiteró el cuestionamiento a inicios de este mes. “Todavía no se da la información oficial de por qué se retiró esta ficha roja”, comentó la presidenta.

La cancelación de la ficha roja responde a una revisión del caso que inició el 13 de octubre de 2025. El fallo se dio a conocer de manera oficial el 22 de octubre de este año.

La defensa legal de la pareja sostuvo que el proceso tenía una presunta motivación política que violaba el artículo 3 de la Constitución que rige a la Interpol. Además, señalaron la posibilidad de una detención arbitraria en México y la atención mediática que ha recibido el caso y atentado contra la presunción de inocencia.

Aunque la Interpol ya no cuente con una alerta activa para la detención de Álvarez Puga y Gómez Mont, la FGR mantiene la orden de detención dentro de territorio mexicano.