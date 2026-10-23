¿Regresan ahora sí Bet365 y Betano? Tribunal Federal suspende orden contra los casinos en línea

Bet365 y Betano Un tribunal federal determina que la Secretaría de Gobernación actuó con “ilegalidad” al bloquear las casas de apuestas Bet365 y Betano en México.

A casi un año de que las casas de apuesta en línea más populares a nivel internacional, Bet365 y Betano, fueran bloqueadas en México por presuntas actividades criminales bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, un tribunal federal determinó que las medidas de represalia tomadas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) fueron un acto de “ilegalidad y arbitrariedad”.

El caso comenzó el 11 de noviembre de 2025 cuando la UIF bloqueó a trece casinos ubicados en diferentes estados, cuyos cargos de investigación incluían supuesto lavado de dinero, transferencias internacionales y plataformas digitales; Bet365 y Betano fueron inhabilitados en México la mañana del jueves 13 de noviembre.

Actualización del caso Bet365 y Betano en México: ¿qué determinó el tribunal federal este octubre 2026?

En noviembre del año pasado, las plataformas de apuestas deportivas en línea Betano y Bet365 sufrieron un bloqueo —con duración de más de once meses— en México al encontrarse en el centro de una investigación federal que señaló presuntas actividades ilícitas llevadas a cabo en ambos sitios.

No obstante, a mediados de marzo 2026, un juez ordenó a la Secretaría de Gobierno la reanudación de operaciones de las casas de apuestas en línea, argumentando que el organismo no siguió el “proceso administrativo de sanción” que correspondía a las compañías investigadas.

Tras meses de litigio, un tribunal federal finalmente se ha inclinado a favor de las plataformas bloqueadas en México y determinó que la Secretaría de Gobernación actúo con “ilegalidad y arbitrariedad”, ya que —según argumentó la defensa— no aplicó ninguna visita de verificación, una multa o una determinación formal de incumplimiento por parte de las autoridades.

Hasta el momento, los sitios y cuentas oficiales de las plataformas de apuestas en línea no han emitido un comunicado respecto a la resolución del tribunal federal, sin embargo, este veredicto pone en evidencia “irregularidades” llevadas a cabo por la Secretaría de Gobernación y pone en marcha el posible retorno definitivo de Bet365 y Betano a México.

¿Bet365 y Betano volverán a estar activas en México este 2026?

Una de las últimas revisiones realizadas a Bet365 en México se llevó a cabo el 18 de octubre de 2026, teniendo por resultado el estado constante de casi un año de inactividad en el país: se mantiene suspendido y sin operar.

No obstante, la resolución del tribunal federal hecha pública este viernes 23 de octubre incrementa las esperanzas de miles de usuarios y usuarias en México que han esperado el regreso de las plataformas de apuestas; a pesar de esto, todavía está pendiente la liberación de las cuentas y el dinero que sus clientes acumularon en ellas.