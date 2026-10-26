Pensión Bienestar 2026: calendario de pagos de noviembre-diciembre

Presupuesto para la igualdad 2027

En la recta final de este año, un nuevo anuncio alegrará a todas las personas adultas mayores adscritas al programa Pensión Bienestar 2026, el cual ya tiene un calendario oficial.

La dispersión de los recursos fue anunciada por la Secretaría de Bienestar y contempla a las personas adultas mayores, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, las personas con discapacidad permanente y quienes reciben el apoyo para niñas y niños, hijos de madres trabajadoras.

Como en periodos anteriores, las fechas se organizan de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada derechohabiente. Por ello, te dejamos el calendario de pago completo para que verifiques en qué fecha te toca y así, evitar retrasos o contratiempos.

¿Cuándo empiezan los pagos de la Pensión Bienestar de noviembre-diciembre?

Los depósitos de la Pensión del Bienestar comenzarán el martes 3 de noviembre de 2026, con las personas cuyo primer apellido empieza con la letra A. El calendario continuará durante el mes hasta concluir el viernes 27 de noviembre, cuando corresponda el turno de las letras W, X, Y y Z.

Cabe destacar que este será el sexto y último pago ordinario del año para los programas incluidos en la dispersión bimestral.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026

Estas son las fechas anunciadas para el depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre:¿

Martes 3 de noviembre: letra A.

Miércoles 4 de noviembre: letra B.

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre: letra C.

Lunes 9 de noviembre: letras D, E y F.

Martes 10 y miércoles 11 de noviembre: letra G.

Jueves 12 de noviembre: letras H, I, J y K.

Viernes 13 de noviembre: letra L.

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: letra M.

Jueves 19 de noviembre: letras N, Ñ y O.

Viernes 20 de noviembre: letras P y Q.

Lunes 23 y martes 24 de noviembre: letra R.

Miércoles 25 de noviembre: letra S.

Jueves 26 de noviembre: letras T, U y V.

Viernes 27 de noviembre: letras W, X, Y y Z.

Cabe destacar que las letras C, G, M y R tienen asignados dos días de depósito.

¿Habrá depósitos el lunes 16 de noviembre?

No. El lunes 16 de noviembre se suspenderán los depósitos programados por el día de descanso obligatorio relacionado con la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Por lo tanto, las actividades acordes al calendario se reanudarán el martes 17 de noviembre, con los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra M.

¿Cuánto dinero depositan de la Pensión Bienestar en noviembre de 2026?

La cantidad depende del programa social en el que esté inscrita cada persona. Para el bimestre noviembre-diciembre de 2026, los montos reportados son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6 mil 400 pesos bimestrales.

: 6 mil 400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

3 mil 100 pesos bimestrales. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 3 mil 300 pesos bimestrales.

3 mil 300 pesos bimestrales. Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos bimestrales en la modalidad habitual

¿Qué hacer si no recibes el depósito de la Pensión Bienestar?

Si el dinero no aparece en tu cuenta en la fecha prevista, primero verifica que el día corresponda a la letra de tu primer apellido y considera que la dispersión se realiza de manera escalonada.

También puedes revisar el saldo y los movimientos de tu tarjeta del Banco del Bienestar para confirmar si el depósito ya se reflejó. Si la situación continúa, consulta los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para recibir orientación.