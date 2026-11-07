Hallan sin vida a Marco Tulio Pedroza, profesor desaparecido de la ENAH y la BUAP

Durante la tarde de este sábado 7 de noviembre, familiares de Marco Tulio Pedroza Amarillas han confirmado que fue localizado sin vida. Marco Tulio era profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El profesor de la ENAH fue visto por última vez entre las fechas del 16 y 19 de octubre en la CDMX. La noticia de su desaparición fue dada a conocer este viernes 6 de noviembre cuando se levantó el reporte de su desaparición y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) publicó su ficha de búsqueda.

¿Ya localizaron a Marco Tulio Pedroza, profesor de la ENAH?

Este sábado, la sobrina de Marco Tulio Pedroza, Mar Pedroza, publicó en sus redes sociales que su tío había sido localizado sin vida. En su publicación, Mar Pedroza pidió respeto en estos momentos difíciles que están atravesando familiares y amigos del profesor de la ENAH.

Agregó que no se hagan chismes ni conjeturas, ya que hasta el momento solo se tiene la información de que fue localizado sin vida.

¿Qué es lo que se sabe sobre el caso de Marco Tulio Pedroza?

La noticia fue dada el día de ayer, por lo que solo se tiene conocimiento de que fue localizado sin vida, así como las circunstancias de su desaparición que ofreció la familia para su búsqueda.

De acuerdo a su sobrina Mar Pedroza, Marco Tulio fue visto por última vez en Puebla el 16 de octubre y posteriormente faltó a su asesoría el 23 del mismo mes.

Mientras que en la Ciudad de México se dice que fue visto entre las fechas del 16 y el 19 de octubre en su domicilio en la colonia San Miguel Chapultepec. La última vez que se conectó vía virtual a una reunión fue el 19 de octubre por la tarde y su última conexión en redes sociales fue al día siguiente.