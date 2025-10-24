El “ocaso” de Nissan en México: estas plantas han cerrado en el país y estos son los coches que producían

Planta CIVAV en Morelos 60 años de producción automotriz. (Nissan)

En respuesta a la implementación de aranceles por Estados Unidos, las empresas automotrices Nissan y Mercedez Benz confirmaron el cierre de la planta de manufactura en Aguascalientes 2.

El anuncio fue hecho a través de los accionistas de una de las plantas más relevantes del estado, Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS).

El cómite de dirección de COMPAS informó que “los cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores” son los factores que orillaron al cierre de la planta.

Cerca de 800 trabajadores laboran en esta relevante planta industrial del mercado automotriz, la cual nació como un proyecto conjunto entre las armadoras Daimler y la Alianza Renault-Nissan.

A pesar de que el cese de actividades no será inmediato, se llevará un cierre gradual, contemplando que la producción de modelos Infiniti finalice en noviembre de 2025, mientras que los de Mercedes-Benz operarán hasta mayo del 2026.

¿Cuáles son las plantas automotrices que cerrarán en México?

Con un destino similar a la planta en Aguascalientes para el año 2026, la planta de CIVAC en Cuernavaca también cesará su producción, de acuerdo al comunicado que realizó Nissan Motor en julio de 2025.

La planta de Morelos es conocida como la primera fábrica de la empresa automotriz fuera de territorio japonés y ha operado por casi 60 años.

Este 2025 se prevía que toda su producción de vehículos fuera transferida a la planta en Aguascalientes como un movimiento que, de acuerdo a un comunicado de la empresa, “fortalecerá la sólida y fuerte huella de manufactura global de la empresa”, pero la realidad presente ha marcado un rumbo distinto para el futuro de Nissan en México.

En mayo pasado, la empresa japonesa anunció el cierre de siete de sus 17 plantas de producción en todo el mundo para 2027 y, aunque en aquel momento no reveló qué plantas detendrían la producción, hoy conocemos con seguridad la identidad de dos de ellas, situadas en México.

, cierre programado para marzo de 2026. Aguascalientes 2, cierre programado para 31 de mayo de 2026.

¿Cuáles eran los modelos producidos en estas dos plantas?

Los principales modelos ensamblados en la planta industrial de Aguascalientes eran SUV Infiniti QX50 y QX55 de Nissan, mientras que de Mercedes-Benz se fabricaba el modelo GLB, ambas marcas exportadas a Estados Unidos.

En la planta CIVAC de Morelos, su primer modelo producido fue Datsun Bluebird en 1996, año de su apertura. Con el paso del tiempo y la modernización de la tecnología automotriz, la producción reciente se centró en los modelos NP300, Frontier y Versa.

El cierre es un reflejo de los obstáculos que enfrentan los fabricantes automotrices en la época actual, una era de transformación y continua innovación para satisfacer las nuevas preferencias de los consumidores del mercado.