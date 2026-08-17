Las turbulencias de Mexicana: ¿cómo le va a la aerolínea y por qué aún no encuentra su punto de equilibrio?

¿Ya despegó Mexicana? La empresa estatal aún no alcanza el punto de equilibrio. (Cuartoscuro)

Tras renacer hace tres años, Mexicana aún no termina por despegar. La presidenta Claudia Sheinbaum admitió este lunes que Mexicana de Aviación aún no alcanza su punto de equilibrio financiero, por lo que continúa requiriendo recursos públicos para operar.

La mandataria explicó que la situación cambiará cuando la empresa estatal reciba los 20 aviones Embraer E190-E2 adquiridos por el Gobierno federal, con los que busca ampliar su capacidad y fortalecer su red de rutas.

Tras haber cerrado en la administración de Felipe Calderón, Mexicana inició nuevamente operaciones el 26 de diciembre de 2023 con un vuelo al recién inaugurado aeropuerto de Tulum como una empresa administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el objetivo de incrementar la conectividad aérea y ofrecer tarifas competitivas en destinos nacionales.

Sheinbaum: el equilibrio llegará con la nueva flota

Durante su conferencia matutina de este 17 de agosto, Sheinbaum sostuvo que la aerolínea atraviesa una etapa de expansión y que todavía depende del presupuesto público debido al tamaño de su operación.

La presidenta señaló que el plan contempla la incorporación gradual de 20 aeronaves Embraer, las cuales permitirán incrementar la oferta de vuelos y mejorar la eficiencia operativa. De acuerdo con el calendario anunciado por el Gobierno, las entregas comenzaron en 2025 y continuarán de forma escalonada.

Mexicana de Aviación ZUMPANGO, EDOMEX, 01JULIO2025.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, encabezó el arribo de la aeronave EMBRAER E-195E2, que pasará a formar parte de la flotilla de la aerolínea Mexicana de Aviación. La unidad aterrizó este medio día en el AIFA. FOTO: Presidencia/ CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

¿Por qué Mexicana todavía no alcanza el punto de equilibrio?

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha señalado que la rentabilidad de una aerolínea depende de alcanzar una escala suficiente para distribuir sus costos fijos entre un mayor número de vuelos y pasajeros.

El organismo también identifica como factores determinantes la eficiencia operativa, el nivel de ocupación de los aviones, los costos de combustible, el tamaño de la red de rutas y la productividad de la flota.

Flota reducida. La empresa inició operaciones con aeronaves arrendadas y apenas comenzó a incorporar aviones propios de nueva generación.

La empresa inició operaciones con aeronaves arrendadas y apenas comenzó a incorporar aviones propios de nueva generación. Cobertura limitada de rutas. Su red todavía es menor que la de las principales aerolíneas nacionales.

Su red todavía es menor que la de las principales aerolíneas nacionales. Escala operativa. Un mayor número de vuelos y pasajeros permite distribuir costos fijos entre más operaciones.

Un mayor número de vuelos y pasajeros permite distribuir costos fijos entre más operaciones. Proceso de consolidación. La apertura de nuevas rutas, la capacitación de personal y la integración de la nueva flota implican inversiones importantes durante los primeros años.

La incorporación de los Embraer E190-E2 busca atender varios de estos factores, ya que son aeronaves diseñadas para reducir el consumo de combustible y los costos de mantenimiento respecto de generaciones anteriores.

Los números de Mexicana de Aviación

Desde su lanzamiento, Mexicana ha incrementado gradualmente su actividad, aunque permanece lejos del tamaño de las principales compañías del país.

De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Mexicana de Aviación transportó 434 mil 299 pasajeros en vuelos nacionales durante 2025, lo que representó 0.7 por ciento del mercado doméstico.

En contraste,Viva Aerobus concentró39.5 por ciento de la participación, Volaris 34 por ciento,Aeroméxico 19.1 por ciento yAeroméxico Connect 6 por ciento, lo que muestra la amplia diferencia de escala entre la aerolínea estatal y sus principales competidores.

En el acumulado enero-mayo de 2026, Mexicana movilizó 203 mil 969 pasajeros, equivalentes a 0.8 por ciento del mercado nacional.

La estrategia del Gobierno consiste en fortalecer la operación conforme aumente la flota disponible y abrir nuevas rutas conforme lleguen las aeronaves encargadas a Embraer.

El mercado aéreo mexicano registra una fuerte competencia, impulsada principalmente por aerolíneas de bajo costo con redes consolidadas y decenas de aeronaves en operación.

Para Mexicana, el desafío consiste en aumentar su participación sin modificar el objetivo con el que fue creada: ampliar la conectividad en destinos donde la oferta comercial es limitada y operar rutas consideradas estratégicas por el Gobierno federal.

El desempeño de la empresa durante los próximos años dependerá, en buena medida, del ritmo de incorporación de los nuevos aviones, del crecimiento de la demanda y de su capacidad para incrementar ingresos hasta cubrir sus costos operativos sin depender de recursos públicos.

La presidenta Sheinbaum indicó que el punto de equilibrio llegará cuando la aerolínea cuente con los 20 aviones Embraer previstos en el proyecto de expansión.

Hasta entonces, el Gobierno reconoce que la empresa seguirá requiriendo apoyo presupuestal para mantener su operación y desarrollar la infraestructura necesaria para consolidarse en el mercado aéreo nacional.

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Aerolínea renacida ZUMPANGO, EDOMEX, 09ENERO2025.- La aerolínea Mexicana de Aviación anunció en días pasados la cancelación de 8 rutas provocando que la empresa TAR se deslindara de la compañía y retirara 5 aeronaves que había puesto a su disposición, lo que provocó los rumores de que Mexicana solo contaba con dos unidades para operar. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

¿Ahora sí despegará Mexicana, tras su crisis en el gobierno de Calderón?

La Mexicana de Aviación original suspendió operaciones el 28 de agosto de 2010, en el sexenio de Felipe Calderón, después de enfrentar una profunda crisis financiera derivada de problemas de liquidez, altos costos laborales, deudas con acreedores y una disminución de su competitividad frente a otras aerolíneas. La empresa ingresó a concurso mercantil y, tras más de una década de litigios e intentos fallidos por reactivar la compañía, dejó de operar como aerolínea comercial.

El 26 de diciembre de 2023, el Gobierno federal relanzó la marca Mexicana de Aviación como una empresa pública administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El nuevo proyecto retomó el nombre y la identidad comercial de la histórica aerolínea tras la compra de la marca y algunos activos, con el objetivo de ampliar la conectividad aérea nacional y competir en el mercado doméstico, con énfasis en vuelos desde los nuevos aeropuertos en el territorio nacional, el AIFA y el de Tulum.