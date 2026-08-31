¿Quién es Jaime Vásquez? El director general de Starbucks para liderar la siguiente etapa de crecimiento

Jamie Vázquez En los próximos 18 meses, Starbucks contempla alrededor de 100 nuevas aperturas. (Starbucks)

Vásquez tendrá el reto de liderar la siguiente etapa de una operación que ya alcanzó una escala significativa. — La empresa Starbucks entra en una nueva etapa, ahora, tiene un nuevo líder para buscar el crecimiento de la empresa a mediano plazo y es Jaime Vásquez, quien fungirá como el director general de la empresa en este camino.

¿Quién es Jaime Vázquez? El director general de Starbucks

Jaime Vásquez asumió la Dirección General de Starbucks Alsea para liderar la siguiente etapa de crecimiento de la marca en los 12 mercados operados por Alsea, con una estrategia enfocada en fortalecer la experiencia Starbucks, elevar el desempeño de la red existente y continuar su expansión de manera sólida y rentable.

Su llegada ocurre en un momento clave para la operación: con 1 mil 964 tiendas, ventas totales por más de 33 mil millones de pesos en 2025 y más de 23,000 Partners (colaboradores), Starbucks Alsea es hoy el segundo operador de Starbucks más grande del mundo.

México tendrá un papel central en esta evolución. Con 951 tiendas y más de 14 mil 500 Partners, el país es el principal mercado de Starbucks Alsea y representa alrededor del 62% de los ingresos de la marca dentro de su operación. A más de dos décadas de la apertura de su primera tienda en el país, Starbucks se encuentra además en camino hacia el hito de las 1,000 tiendas en México.

Vásquez llega a esta posición después de una trayectoria de más de 25 años dentro de Alsea, en la que ha gestionado marcas y portafolios de alta complejidad en México y Sudamérica.

En su responsabilidad más reciente al frente de Full-Service Restaurants México, lideró cinco marcas, más de 400 restaurantes y cerca de 14,000 colaboradores. Su trayectoria se ha caracterizado por transformar negocios a partir de una cultura centrada en las personas y una experiencia construida alrededor del cliente, con disciplina operativa y foco en rentabilidad.

Uno de los ejemplos más relevantes fue la transformación de Vips. Bajo su liderazgo, la marca recuperó elementos esenciales de su origen mexicano y los evolucionó hacia una propuesta más actual y relevante. La estrategia combinó la remodelación de más de 100 restaurantes, innovación en menú y experiencia, y un renovado enfoque en la cultura de sus colaboradores.

Entre 2023 y 2025, Vips registró crecimiento positivo en ventas mismas tiendas, impulsado principalmente por mayores transacciones, al tiempo que expandió su rentabilidad. Ese enfoque —fortalecer la cultura y los equipos, elevar la experiencia del cliente y convertir esa preferencia en mejores resultados— será también central en su liderazgo de Starbucks Alsea.

“Jaime representa el tipo de líder que impulsamos en Alsea. Su experiencia es idónea para impulsar una nueva etapa de crecimiento en Starbucks, fortaleciendo el valor que generamos para nuestros clientes, partners e inversionistas, sin perder de vista la cultura que ha hecho de Starbucks una marca única y extraordinaria”, señaló Christian Gurría, director general de Alsea.

Volver a la esencia para construir el futuro

Desde su nueva posición, Vásquez tendrá el reto de liderar la siguiente etapa de una operación que ya alcanzó una escala significativa. Su visión parte de una premisa: Starbucks es una marca extraordinaria con una identidad poderosa, y su siguiente etapa de crecimiento estará enfocada en fortalecer aquello que la hace especial (el café, la conexión humana, la comunidad, la personalización y la experiencia en tienda) y traducir esa preferencia en un negocio cada vez más sólido y rentable.

“Starbucks es una marca profundamente querida y forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Estos primeros meses, estando en nuestras tiendas y trabajando junto a nuestros partners, me han permitido entender todavía mejor qué hace especial esa relación. Mi filosofía es sencilla: tenemos que cuidar muy bien a nuestra gente para que nuestra gente cuide muy bien a nuestros clientes, y así nuestros clientes cuiden del negocio. Vamos a fortalecer aquello que la ha hecho única. Si hacemos extraordinariamente bien esas cosas, construiremos también un negocio más sólido y rentable”, señaló Jaime Vásquez, director general de Starbucks Alsea.

Fortalecer la experiencia para impulsar el crecimiento

Starbucks llega a esta nueva etapa desde una posición de escala y con un ritmo sostenido de expansión. Tan sólo en 2025, la compañía abrió 50 nuevas tiendas, un ritmo equivalente a casi una apertura por semana.

En los próximos 18 meses contempla alrededor de 100 nuevas aperturas y continuará con su programa de remodelaciones, combinando una mayor penetración en los mercados actuales con la llegada a nuevas ciudades y la evolución de su red existente.

Detrás de esa expansión está el café como punto de encuentro. Cada nueva tienda representa alrededor de 120 mil tazas de café servidas al año, multiplicando los momentos de conexión alrededor del café y extendiendo la presencia de Starbucks hacia nuevas comunidades.